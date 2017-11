Aqueduc: les travaux accusent du retard à Caraquet

Les travaux en cours visant remplacer des conduites d’aqueduc à Caraquet pourraient prendre un peu plus de temps que prévu. Des pièces installées sur la conduite principale sont défectueuses et devront être remplacées, dit Daniel Chiasson, ingénieur municipal.

«La conduite principale a été installée sans problème, mais il y a eu un problème technique. Il faut creuser un peu pour remplacer des pièces défectueuses à quelques endroits.»

Selon M.Chiasson, la fin des travaux est prévue au printemps 2018, mais le remplacement des pièces défectueuses n’occasionnera aucune dépense supplémentaire pour les contribuables de Caraquet.

Les sections de route concernées seront recouvertes d’une couche d’asphalte temporaire avant cet hiver.

Le coût total du remplacement des conduites d’aqueduc à Caraquet s’élève à près de 3 millions $. Plus de la moitié du projet a été financé par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral par le biais du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées.