Cannabis à des fins médicales: un nouveau joueur s’impose au N.-B.

En pleine expansion au Nouveau-Brunswick, Trauma Healing Centers Incorporated ne compte pas donner sa place face aux dispensaires illégaux qui poussent comme des champignons dans la province ces derniers temps. L’Acadie Nouvelle a rencontré le président de cette chaîne de cliniques spécialisées, Kyle Atkinson.

Le calme règne dans la nouvelle clinique de THC Inc., située sur le chemin Mapleton à Moncton, mercredi après-midi. Des employées s’affairent tranquillement, peu après l’inauguration officielle des lieux le matin même.

Les locaux ressemblent à ceux d’un tas d’autres entreprises du coin. Rien ne porte à croire que l’on est dans une clinique qui traite des patients à l’aide de cannabis. À part bien sûr le nom de l’entreprise, bien en vue sur le mur près de la réception.

Trauma Healing Center. Le choix de ces trois mots n’est pas anodin; leurs initiales forment l’acronyme THC, soit le même que ceux du principal ingrédient actif du cannabis, le tétrahydrocannabinol.

Le président et cofondateur de la boîte, Kyle Atkinson, nous reçoit dans son bureau flambant, situé à quelques mètres de l’entrée.

Ce gestionnaire néo-écossais ne chôme pas ces derniers temps. Un peu plus de trois après avoir lancé cette entreprise (qui a été achetée l’été dernier par le producteur de cannabis Organigram, basé à Moncton), il est désormais à la tête d’un réseau de huit cliniques.

Avec des succursales à Saint-Jean, à Fredericton et maintenant à Moncton, THC Inc. prend de plus en plus de place dans un marché qui compte déjà bon nombre de dispensaires privés (et tout à fait illégaux).

Son entreprise ne vend pas le moindre gramme de cannabis (voir l’encadré) et n’a pas grand chose en commun avec ces commerces, dont certains ont été ciblés par des descentes policières ces derniers mois, notamment à Saint-Jean.

Kyle Atkinson les voit tout de même comme des compétiteurs directs. «Ils sont nos compétiteurs. Nous sommes médicaux, nous sommes légaux. Ils ne le sont pas. À mon avis, les dispensaires sont simplement détenus par des gens qui espèrent de pouvoir vendre du cannabis au détail lorsque le cannabis récréatif sera légalisé», dit-il.

Il n’est pas tendre à l’égard de ces dispensaires. «La réalité, c’est que leurs produits ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas testés. Personne ne sait d’où viennent leurs produits, personne ne sait vraiment ce qui se trouve dans leurs produits. Ce n’est pas contrôlé, donc ce n’est pas médicinal.»,

Il critique vivement certains de leurs propriétaires, qui disent exploiter ces commerces illégaux non pas pour gagner de l’argent, mais pour aider les gens qui ont besoin de cannabis à des fins médicales. Il est plutôt sceptique à cet égard. Selon lui, certains de ses dispensaires génèrent plusieurs milliers de dollars par jour.

Il espère d’ailleurs que le Nouveau-Brunswick s’inspirera de l’Ontario, qui a récemment déposé un projet de loi qui risque de donner des sueurs froides aux propriétaires de dispensaires à compter de la légalisation du cannabis récréatif, prévue en juillet 2018.

S’il est adopté par les députés ontariens, le projet de loi permettra à la police de fermer sans tourner autour du pot les commerces soupçonnés de vendre ou de distribuer illégalement du cannabis. Il permettra également aux autorités d’imposer des amendes pouvant atteindre un million $ aux propriétaires de dispensaires.

Quelles conséquences pour le cannabis à des fins médicales?

La légalisation du cannabis à des fins récréatives approche à grands pas au Canada. Si tout se déroule comme le prévoit le gouvernement de Justin Trudeau, il sera possible de se procurer du pot partout au pays dès le 1er juillet prochain.

On peut se demander ce que ce changement important aura sur la consommation de cannabis à des fins médicales.

Les Canadiens continueront-ils à s’adresser à des professionnels de la santé comme ils le font actuellement (s’ils souhaitent se procurer du cannabis en toute légalité bien sûr)?

Kyle Atkinson croit que oui, entre autres parce qu’il ne s’attend pas à ce que les dispensaires légaux de cannabis récréatif offrent les produits spécialisés dont ont besoin ceux qui en consomment à des fins médicales (par exemple des variétés forte concentration de CBD, un composé qui n’a pas le même effet que le THC).

«Je ne m’attends pas à ce que les commissions des alcools vendent du (cannabis à forte concentration de) CBD, parce qu’il n’y a pas de plaisir là-dedans. Médicalement, les gens vont continuer d’aller chez un médecin pour se faire diagnostiquer et pour obtenir une ordonnance.»

De plus, il prédit que la légalisation du cannabis récréatif va contribuer à déstigmatiser cette drogue, ce qui amènera éventuellement les assureurs privés à la traiter comme n’importe quel autre médicamen selon lui.

«Les assurances privées le couvriront éventuellement. Et si ton assureur privé couvre le cannabis médicinal comme n’importe quel autre médicament, tu vas aller chez ton médecin. Tu vas obtenir une ordonnance, tu vas garder tes reçus et tu vas obtenir un remboursement de ton assureur.»

Le cannabis traité «comme n’importe quel autre médicament»

Les clients ne peuvent pas débarquer les mains vides dans l’une des cliniques du réseau THC Inc. et en ressortir avec un pot de cannabis. En fait, la drogue n’est même pas vendue sur place, explique Kyle Atkinson.

«Nous, on n’accepte que des clients qui ont été référés. Cela veut dire que l’on ne diagnostique rien. Quand des patients viennent nous voir, leurs conditions médicales ont déjà été diagnostiquées par leur médecin généraliste ou par un spécialiste. Ils font appel à nous parce qu’ils ont déjà tout essayé.»

Les patients référés sont suivis par un médecin, qui établit un programme de traitement. Pas la suite, il est envoyé cogner chez l’un des producteurs de cannabis autorisés par Santé Canada (tels qu’Organigram, entre autres, afin de se procurer la plante.

Par la suite débute un long processus afin de trouver le bon type de cannabis et le dosage qui répond le mieux aux besoins du patient.

«On s’assure que les patients ont une vraie condition qui justifie l’essai de cannabis médicinal. Et on le traite comme n’importe quel autre médicament. Il est prescrit à petites doses, puis on augmente la dose progressivement pour trouver la dose la plus modeste qui a les effets désirés.»

Si le traitement n’a pas les effets escomptés, la stratégie est rajustée, assure-t-il. «On s’y prend lentement, on effectue des suivis réguliers pour s’assurer que les patients prennent du mieux grâce au médicament. Si leur état ne s’améliore pas, l’essai cesse et l’ordonnance est annulée.»

Comme les vétérans représentent plus de 10% de leur clientèle –quelque 650 de leurs 5000 clients, selon Kyle Atkinson–, des conseillers qui sont eux-mêmes des ex-membres des Forces armées canadiennes font aussi partie de l’équipe des cliniques, en plus du personnel médical.

«De nombreux vétérans souffrent du syndrome de stress post-traumatique. (…) Quitter la maison est difficile pour eux. S’ils n’ont pas de conjoint ou d’amis qui peuvent les aider à sortir de la maison, pourquoi viendraient-ils ici. Mais s’ils savent qu’un vétéran est ici et que ce dernier peut connecter avec eux, ça les aide à aller chercher de l’aide.»

Dans certaines cliniques, des services connexes de massothérapie, de psychologie, de physiothérapie et de nutrition sont également offerts.