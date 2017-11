Contrat avec Medavie: le gouvernement promet la transparence

Le ministre de la Santé s’engage à publier en partie le contrat de gestion du Programme extra-mural et de la ligne Télé-Soins par Medavie une fois qu’il aura été signé.

Benoit Bourque affirme aussi que le partenariat comprendra une porte de sortie si l’une ou l’autre des deux parties n’est pas satisfaite de l’entente lorsqu’elle sera en vigueur.

M. Bourque a répondu, mercredi, aux questions du chef de l’opposition, Blaine Higgs, qui s’oppose avec véhémence au projet et qui accuse le gouvernement de vouloir créer un système de santé «à l’américaine».

Le contrat avec l’entreprise sans but lucratif de Moncton n’a pas encore été signé, précise le ministre.

«Nous sommes en train de finaliser les détails.»

M. Bourque promet de partager le document avec le public, mais seulement lorsque l’entente aura été conclue.

«Lorsqu’on est en négociation, on ne divulgue pas publiquement des détails de négociation. C’est une pratique standard dans tous les gouvernements et dans la pratique de négociation de contrat en général», a-t-il dit.

Le contrat sera rendu public par la suite selon les mesures prévues dans la Loi sur le droit à l’information et à la protection de la vie privée, ce qui signifie que certaines parties pourraient demeurer secrètes.

«C’est notre intention de le rendre public… ce qui peut l’être. Il va y avoir certaines sections qui sont de propriété intellectuelle que nous devrons retirer, mais tout ce qui peut être rendu public le sera», a assuré le ministre de la Santé.

Benoit Bourque n’a pas voulu s’étendre sur les modalités ou les pénalités qui pourraient s’appliquer si le gouvernement décidait en cours de route de retirer la gestion de l’extra-mural et de la ligne 811 à Medavie une fois le projet mis en marche.

«Je suis optimiste que ce sont des détails que nous pourrons sortir une fois que nous pourrons rendre le contrat public», a précisé M. Bourque.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, accuse le gouvernement de manquer de transparence dans ses négociations avec Medavie.

«Que devrions-nous savoir d’autre sur ce contrat? Nous ne pouvons pas le découvrir, car il n’y a pas de détails. Le gouvernement dit: “faites-nous confiance. Nous allons faire mieux.” Nous savons comment cela s’est passé avec toutes les autres choses dont s’est mêlé le gouvernement», a-t-il dit durant la période de questions.

«Ce contrat doit être rendu public. C’est un contrat de 2 milliards $ sur dix ans. Il n’y a jamais eu d’appel d’offres. C’est un contrat avec un seul fournisseur sans améliorations précises ou aperçu de ce que ça va changer, pour le meilleur ou pour le pire.»

Le premier ministre, Brian Gallant, s’en est pris à son tour au chef de l’opposition qu’il accuse de brandir l’épouvantail de la peur pour faire des gains politiques.

«Il ne s’agit pas de la privatisation du système de santé. C’est financé publiquement. (Medavie) est une organisation sans but lucratif qui va augmenter le nombre de visites aux aînés et à ceux qui vivent à la maison et qui méritent des soins dans leur communauté et dans leur résidence», a expliqué M. Gallant.

«Nous comprenons l’importance des soins de santé pour les gens de notre province et pour la santé de leur famille et de leur communauté. C’est pour ça que nous innovons.»