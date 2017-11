Une mauvaise surprise pour un client de Sears à Dieppe

Un client du magasin Sears de Dieppe accuse l’entreprise de gonfler les prix réguliers des articles qui sont vendus à rabais. Le géant canadien a entamé sa vente de liquidation dans tous ses magasins le 19 octobre, après 65 ans de service.

Hugo St-Pierre pensait réaliser une bonne affaire en poussant les portes du magasin Sears de la place Champlain de Dieppe, ce week-end. Il a mis la main sur deux oreillers de qualités supérieures au prix de 31,99$ chacun, affichés en rabais de 25%.

Une fois chez lui, il s’est souvenu avoir vu des histoires douteuses au sujet de Sears Canada circuler sur les réseaux sociaux, accusant l’entreprise d’augmenter les prix avant la mise en rabais. Il a soulevé l’étiquette de prix, incrédule.

C’est alors qu’il a découvert une deuxième étiquette, rayée au marqueur permanent de couleur noire. Observant de plus près, il constate que le prix de vente original de l’oreiller était fixé à 19,99$. Hugo St-Pierre était hors de lui.

«J’avais entendu des histoires, mais je ne croyais pas que c’était vrai. Je ne pensais pas que ça m’arriverait à moi. Je me suis fait avoir, tout simplement. Je n’étais pas content.»

Il est retourné au magasin pour tenter d’obtenir un remboursement. La préposée aux ventes lui a indiqué qu’elle ne pouvait rien pour lui. Hugo St-Pierre n’en démordait pas. Il a demandé à parler à sa superviseure. Il était prêt à prévenir tous les clients du magasin, s’il n’était pas remboursé. La dame a finalement cédé.

Hugo St-Pierre s’est fait rembourser 10,35$ pour chaque oreiller, comme s’il les avait payés au prix original – caché sous l’étiquette -, en plus du rabais de 25%.

«Elle m’a dit que les prix sur l’oreiller étaient une erreur lors de la livraison, alors ils l’ont remplacé. Ça ne tient pas la route. Et pourquoi avoir noirci le prix pour pas que l’on puisse voir?»

Le détaillant national s’est placé sous la protection de la cour contre ses créanciers en juin, mais a été incapable de trouver un acheteur pour lui permettre de poursuivre ses activités.

En octobre, un porte-parole de Sears Canada avait indiqué que les consommateurs pouvaient s’attendre à d’importants rabais, pouvant aller jusqu’à 50% dans ses 74 grands magasins, et jusqu’à 30% dans ses huit magasins Sears Décor.

Les ventes de Sears Canada devraient se poursuivre pour encore 8 ou 12 semaines, soit jusqu’en janvier. Les dirigeants ont cherché à synchroniser la liquidation avec la saison du magasinage des Fêtes.

Hugo St-Pierre invite la population à bien vérifier l’étiquette des produits avant de passer à la caisse, au cas où il s’y cacherait une surprise.

«Si les gens peuvent être plus alertes et ne pas se faire avoir comme moi je l’ai été, ce sera bien. J’encourage les clients qui ont payé plus cher que le prix affiché à exiger d’être remboursés et d’insister auprès des employés s’ils ne veulent pas tout de suite.»

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre le gérant du magasin Sears de Dieppe, mais notre demande d’entrevue est demeurée lettre morte.

Avec des extraits de la Presse canadienne