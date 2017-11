Opération Nez rouge reprendra du service le 24 novembre

Signe évident que l’hiver est à nos portes et que le temps des Fêtes n’est pas loin non plus, la machine d’Opération Nez rouge au Nouveau-Brunswick s’est mise en marche mercredi.

La direction de l’organisme était de passage à Edmundston afin de procéder au lancement de sa 27e saison de raccompagnements qui prendra son envol le 24 novembre.

Tout comme l’an dernier, le service de raccompagnements sera offert à Edmundston, dans la Péninsule acadienne, à Saint-Jean et dans la région Chaleur.

Les bénévoles seront à l’œuvre tous les vendredis et samedis soirs, à l’exception de la fin de semaine qui précède le jour de Noël.

Opération Nez rouge de la Péninsule acadienne, qui est un des chapitres les plus occupés au pays, prévoit toutefois maintenir son service de raccompagnements le 22 décembre.

En 2016, Opérations Nez rouge a effectué 2135 raccompagnements au N.-B., grâce au travail de 1704 bénévoles.

En plus de rendre les routes plus sécuritaires, le dévouement de ces bénévoles et la générosité des utilisateurs du service de raccompagnement permettent de soutenir diverses organisations à but non lucratif qui se consacrent au bien-être des jeunes.

Encore cette année, différents groupes communautaires verront à chapeauter les activités des différents chapitres d’Opération Nez rouge.

Dans la Péninsule acadienne, ce sont les Clubs Richelieu qui agiront à titre de maître d’œuvre.

À Edmundston, c’est la Fondation Bob Fife qui verra au bon fonctionnement de la campagne de raccompagnement.

L’association des anciens et amis du CCNB et le Club Rotary feront respectivement de même dans la région Chaleur et à Saint-Jean.

Si la formule utilisée par Opération Nez rouge et sa mission sont restées sensiblement les mêmes depuis ses premiers pas en décembre 1984, force est de constater que l’organisme s’adapte à la réalité contemporaine.

«Aujourd’hui, on ne fait plus uniquement référence à l’alcool lorsque l‘on parle de Nez rouge. On parle de cas de facultés affaiblies par le cannabis, la médication ou encore par la simple fatigue», explique Jean-Philippe Giroux, le directeur général d’Opération Nez rouge.

Bénévole honoré

La direction d’Opération Nez rouge a profité du lancement de la campagne pour honorer Gaétan Germain, qui est le coordonnateur au développement du Nouveau-Brunswick pour l’organisme.

L’ancien membre de la GRC a été fait bénévole d’exception et a été admis au temple de la renommée d’Opération Nez rouge pour sa grande et longue contribution aux activités de l’organisme.

Peinant à retenir ses larmes, Gaétan Germain s’est dit surpris de recevoir un tel honneur.

«Je ne fais pas ça pour l’honneur, mais parce que c’est une cause à laquelle je crois, comme bien d’autres causes. Il faut que nos routes soient sécuritaires».