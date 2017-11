Pénurie de chauffeurs d’autobus scolaires dans le Nord

Depuis le début de l’année scolaire, on constate un nombre accru de retards d’autobus au sein du District scolaire francophone Nord-Est (DSF-NE). Le problème? La liste des chauffeurs suppléants est littéralement à sec.

Le 17 octobre, la direction de l’école La Mosaïque du Nord de Balmoral envoyait un message aux parents de ses élèves leur indiquant qu’en raison d’un manque de suppléant, l’un de ses autobus allait avoir deux heures de retard sur son horaire le lendemain matin, et ce, pour une durée de trois jours.

Il s’agit d’un exemple parmi d’autres. Plusieurs appels du genre ont été logés depuis le début de l’année aux différents établissements du DSF-NE. Car la crise que traverse l’organisme au niveau de ses chauffeurs d’autobus suppléants n’est pas localisée, elle se fait sentir sur l’ensemble de son territoire.

«On a un sérieux problème de recrutement, et c’est vraiment généralisé d’un bout à l’autre du district», confirme sa porte-parole, Annie LeBlanc-Levesque.

On compte actuellement 108 chauffeurs réguliers au sein du DSFNE. En temps normal, les chauffeurs suppléants composeraient de 15 % à 20% de ce nombre.

«Actuellement, nous sommes à 25% et c’est tout de même insuffisant. On travaille fort tous les matins pour garantir que les élèves arriveront à l’école à temps, mais en raison du manque de ressource, on n’y parvient malheureusement pas toujours. C’est devenu un défi quotidien», ajoute la porte-parole.

Chauffeurs recherchés

Au cours des dernières semaines, le DSF-NE a fait des pieds et des mains pour régler cette crise.

«On a fait une campagne de recrutement active en septembre, tant dans les journaux, à la radio que sur le web. Malgré tout, on n’a pas réussi à avoir le nombre de candidats escomptés pour suivre la formation», note Mme LeBlanc-Levesque

Le district n’a pas vu venir le coup, ce manque de suppléance, durant l’été, avant la rentrée des classes?

«On savait que notre liste (de chauffeurs suppléants) était mince – et elle l’est depuis plusieurs années -, mais on pensait être bons. Le problème, c’est qu’on ne peut pas prévenir les absences prolongées et les congés de maladie. Et là, on en a quelques-uns, ce qui vient causer un stress sur un système déjà fragile, une liste qui était déjà courte», poursuit-elle.

Afin de régler en partie le problème, ou à tout le moins de l’amoindrir, le DSF-NE a devancé d’un mois (décembre) la formation obligatoire d’une semaine destinée aux futurs chauffeurs, question de commencer 2018 un peu plus en «santé».

Manque criant

Si la problématique du manque de suppléance au niveau des chauffeurs d’autobus s’étend à l’ensemble du district – et même à celui du sud de la province qui vit une situation similaire –, c’est au Restigouche qu’elle serait néanmoins particulièrement virulente.

Depuis le début de l’année, il n’est pas rare de voir des autobus accuser une et même deux heures de retard sur leur trajet. La Mosaïque du Nord… Le Galion des Appalaches… L’école Aux quatre vents… Pratiquement tous les établissements ont goûté aux retards.

«Tous les suppléants qui étaient disponibles sur notre liste font déjà des trajets, et, malgré tout, il y a un manque, il y a des retards», dit Mme LeBlanc-Levesque.

Selon elle, il ne reste généralement pas beaucoup d’enfants sur les trajets lorsque le district annonce un retard d’une longue durée.

«On ne demande pas aux parents de venir déposer leurs enfants à l’école dans ces circonstances, mais beaucoup choisissent quand même cette option puisqu’ils travaillent et ne peuvent se permettre d’attendre tout ce temps chez eux. On s’excuse d’ailleurs énormément pour cette situation. On est très conscients que ce n’est pas l’idéal pour eux et leurs enfants», dit-elle, prenant soin de souligner la grande compréhension des parents dans ce dossier.

Exigence particulière pour devenir chauffeur suppléant