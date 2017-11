Un présumé voleur qui était recherché emboutit… une voiture de police

Pas moins de 25 chefs d’accusation ont été portés contre un homme en lien avec une série de vols et d’incidents survenus dans l’Est du Nouveau-Brunswick.

Mardi, vers 9h30, des agents de la GRC ont constaté qu’une voiture se trouvant sur la rue Principale, à Saint-Antoine, était un véhicule volé.

Selon la GRC, le conducteur de la voiture a tenté de fuir les lieux au volant du véhicule, mais il a frappé une voiture de police non identifiée et un autre véhicule. Il a été arrêté sur les lieux. Personne n’a été blessé dans l’incident.

Après l’arrestation de l’homme, la GRC a découvert qu’il était recherché en lien avec une série de vols et d’autres incidents survenus à Shediac et à différents endroits dans le comté de Kent, entre le 21 septembre 2017 et le 7 novembre 2017.

Mercredi, Kevin Ross Kingston, âgé de 42 ans, de Sainte-Marie-de-Kent, a comparu en cour provinciale à Moncton.

Il fait face à un chef d’accusation pour résistance à l’arrestation, un chef d’accusation pour conduite dangereuse, un chef d’accusation pour conduite d’un véhicule lors d’une poursuite policière, cinq chefs d’accusation pour conduite d’un véhicule pendant une interdiction, deux chefs d’accusation pour vol d’un véhicule, dix chefs d’accusation pour vol de moins de 5 000 $, un chef d’accusation pour possession de biens volés, un chef d’accusation pour présence illégale dans une maison d’habitation et trois chefs d’accusation pour manquement à une promesse remise au tribunal.

L’accusé demeura en détention jusqu’à son audience sur la libération sous caution, jeudi.