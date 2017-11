Chasse à l’as de Pointe-Sapin: plus que trois cartes dans le paquet

La chasse à l’as de Pointe-Sapin pourrait devenir parmi les premières à se rendre jusqu’au bout. Le gros lot dépasse les 100 000$ alors qu’il ne reste que trois cartes dans le paquet.

Jeannie Daigle y croit: la chasse à l’as de Pointe-Sapin se rendra à la fin du paquet. Celle qui fait partie du comité organisateur parie que la loterie de Kent-Nord sera l’une des rares où l’as sera la 52e carte pigée.

Le gros lot a dépassé la barre des 88 000$ vendredi, alors qu’il restait quatre cartes dans le paquet. Les organisateurs s’attendent à ce qu’il dépasse les 105 000$ cette semaine.

«Je ne pense pas qu’il y a beaucoup d’endroits où ils se sont rendus à trois cartes. Mais il y a quelque chose qui me dit que l’as de pique ne sortira pas ce vendredi. Je pense que ça va aller jusqu’au bout.»

Il ne reste que trois cartes dans le paquet de la chasse à l’as de Pointe-Sapin. – Gracieuseté Il ne reste que trois cartes dans le paquet de la chasse à l’as de Pointe-Sapin. – Gracieuseté Il ne reste que trois cartes dans le paquet de la chasse à l’as de Pointe-Sapin. – Gracieuseté

La chasse à l’as de Pointe Sapin s’est déroulée de façon tranquille pendant près de 11 mois. Il y a quatre semaines, quand le gros lot a dépassé 50 000 $, la petite loterie est passée à la vitesse supérieur. Les joueurs viennent de plus loin et arrivent plus tôt alors que les ventes grimpent en flèche.

Chaque semaine, une trentaine de bénévoles donnent de leur temps afin que le tirage fonctionne. Malgré la fatigue accumulée, ils demeurent enthousiastes.

«Les bénévoles sont fatigués, mais ils sont excités en même temps. Ils sont curieux. Il y en a plusieurs qui disent: “j’étais là depuis le début, et je veux être là jusqu’à la fin.”»

Si l’as de pique n’est pas pigé cette semaine, une dernière soirée de chasse à l’as aura lieu le vendredi 17 novembre. Un premier billet sera pigé et le gagnant choisira une des deux cartes restantes. S’il ne tire pas l’as de pique, un deuxième billet sera pigé afin de déterminer le gagnant du gros lot. Le prix hebdomadaire, soit 20% des ventes de la soirée, sera remis au détenteur du premier billet gagnant.

Les profits seront partagés entre quatre organismes à but non lucratif de la communauté, soit la résidence Vague berçante, le Centre communautaire de Pointe-Sapin, la Paroisse Saint-Joseph et le Club d’âge d’or les Flots bleus.