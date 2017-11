Opioïdes: on se prépare à affronter la crise

Grâce à un nouveau partenariat, plusieurs organismes confrontés aux problèmes de dépendance auront accès à de la naloxone. Une quarantaine de travailleurs communautaires ont été formés à administrer cet antidote aux opioïdes.

L’atelier de mercredi a rassemblé une panoplie d’intervenants travaillant avec des personnes marginalisées: le refuge Harvest House, ReConnect, Youth Impact, YWCA la clinique Salvus ou encore Sida Moncton.

Lèvres bleues, peau froide, arrêt de la respiration ou étouffement, la classe a pu en apprendre plus sur les symptômes d’une surdose d’opioïdes. Les participants sont ensuite passés aux exercices pratiques en suivant les consignes de Rick Babineau, formateur paramédical pour Medavie Édusanté.

«On leur a donné les indications pour utiliser la naloxone, explique l’ancien ambulancier. On leur a donné l’autorisation de s’entraîner avec des aiguilles et des médicaments périmés et d’injecter le produit dans une orange, qui est assez similaire au tissu musculaire.»

La naloxone est un composé chimique qui inverse les effets des opioïdes tels que le fentanyl. Dans les cas d’intoxication aiguë, la naloxone stoppe temporairement l’état comateux du consommateur et lui permet de retrouver sa respiration.

Debby Warren distribue des trousses de naloxone à l’issue de la formation. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les participants simulent une injection en se servant d’une orange. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les participants simulent une injection en se servant d’une orange. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les organismes ont accès pour la première fois aux doses de naloxone. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le produit se présente sous forme d’ampoule et est administré à l’aide d’une seringue. Il faut l’injecter dans les muscles de la cuisse ou du bras.

Cette année, le producteur de cannabis Organigram a financé l’achat de 500 trousses de naloxone qui seront distribuées à divers organismes de Moncton, de Fredericton et de Saint-Jean.

«Organigram est venu vers nous parce que nous assurons la distribution d’aiguilles auprès de 600 à 700 utilisateurs de drogue. Medavie Édusanté a ensuite accepté d’assurer la formation», mentionne Debby Warren, la directrice générale de Sida Moncton.

Depuis plusieurs mois, Sida Moncton réclamait un meilleur accès à la naloxone. Le produit était jusque-là distribué uniquement aux ambulanciers et aux agents de la GRC.

Avoir une trousse à portée de main permettra de réagir à une situation d’urgence avant l’arrivée des secours, souligne Danny Gallant, gérant du refuge Harvest House.

«On a dû appeler plusieurs fois le 911 pour des risques de surdose. La naloxone va nous faire gagner quelques minutes et peut-être sauver une vie.»

Selon Danny Gallant, Moncton n’est pas épargnée par la crise des opioïdes. «Beaucoup d’opioïdes sont disponibles en pharmacie. C’est assez effrayant à quel point certains peuvent être accessibles, on constate que leur utilisation progresse et je crois que ça va continuer.»

De janvier à juin, 17 décès ont été attribués aux opioïdes au Nouveau-Brunswick. Dans 15 de ces cas, la prise d’opioïdes est accidentelle ou la raison n’a pas pu être déterminée.

«Même si le nombre de décès n’est pas aussi important que dans d’autres parties du pays, une mort reste une mort de trop», insiste Debby Warren.

«Pour nous, c’est important d’être proactif et d’être prêt plutôt que d’attendre qu’une tragédie survienne.»