Medavie: Blaine Higgs ne veut pas s’engager à résilier l’entente avant d’avoir vu le contrat

Blaine Higgs ne veut pas s’engager à résilier l’entente sur la gestion du Programme extra-mural et de la ligne Télé-Soins par Medavie avant d’avoir vu le contrat entre la province et l’entreprise sans but lucratif.

Le chef du Parti progressiste-conservateur affirme qu’il est impossible pour lui de dire s’il mettrait fin au projet dans l’éventualité où il deviendrait premier ministre sans connaître d’abord les détails de l’entente.

Le gouvernement libéral refuse de rendre le contrat public avant qu’il ne soit signé. Le ministre de la Santé, Benoît Bourque, a cependant confirmé cette semaine la présence d’une clause échappatoire dans l’entente au cas où l’une des deux parties ne serait pas satisfaite de sa mise en oeuvre.

«Le contrat devrait avoir une clause échappatoire basée sur des objectifs de rendement. Il nous faudrait alors définir si les objectifs sont atteints. S’ils ne le sont pas, nous pourrions sortir du contrat», avance M. Higgs.

«Mais si les objectifs (de l’entente) sont flous et ne veulent rien dire, ça rend le contrat inviolable et ça nous laisse très peu d’options. Nous pourrions être pris avec ça», prévient le chef de l’opposition officielle.

«Je voudrais bien sortir de cette entente, mais je ne sais pas ce qu’est cette entente ou si nous pourrons même en sortir.»

Selon Benoît Bourque, le dévoilement des détails du contrat avant qu’il n’ait été signé pourrait «mettre en péril les procédures de négociations».

Le ministre de la Santé ne veut pas non plus rendre public le protocole d’entente qui a déjà été signée avec Medavie.

Il s’agit, selon M. Bourque, d’une pratique standard lors de négociations entre deux parties.

Blaine Higgs croit plutôt que la province devrait adhérer à des règles différentes puisque le gouvernement a des comptes à rendre au public contrairement à une entreprise privée.

«Un arrangement commercial est différent d’un (arrangement) sur des niveaux de services. Le premier ministre (Brian Gallant) n’arrête pas de dire que c’est (un système) public, que c’est de l’argent public», souligne le chef de l’opposition officielle.

M. Higgs demande au gouvernement de dévoiler les objectifs de rendement envisagés et de mettre au défi la fonction publique de faire encore mieux avant de se tourner vers le secteur privé.

«Je suis opposée à l’idée de ne pas donner la chance aux employés dans la province de hausser la barre. Il y a toujours une occasion de faire mieux dans chaque secteur, mais je crois que les personnes dans la province doivent avoir la chance de le faire.»

Le Réseau de santé Vitalité est contre la privatisation de la gestion de l’extra-mural. Le chef de la direction de Vitalité, Gilles Lanteigne, a répété cette semaine qu’à son avis le Réseau pourrait faire encore mieux que Medavie.

«Notre position n’a pas changé à ce sujet, ce que nous proposons est supérieur. Nous sommes persuadés que nous pouvons livrer ce programme de meilleure façon et pour moins cher.»

Medavie est déjà responsable des services ambulanciers dans la province. L’entreprise propose d’améliorer la prise en charge des patients et d’augmenter le nombre de visites à domicile en regroupant Ambulance NB, l’extra-mural et la ligne 811 dans la même structure.

Les infirmières de l’extra-mural demeureront des employées de l’État et leurs services seront toujours financés par des fonds publics.

L’entente, lorsqu’elle aura été signée, devrait entrer en vigueur le 1er janvier.