Pénurie de dentistes dans le Nord-Est: la situation devient critique

Listes d’attente de plusieurs mois, patients refusés: la relève manque et la pénurie de dentistes est de plus en plus criante dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur. Et la situation va aller en s’empirant, craignent des professionnels.

En 22 ans de carrière, le Dr Keith Chamberlain, à Beresford, n’a jamais vu une situation aussi critique.

«Il y a un manque dans la région depuis longtemps. Mais on réussissait toujours à passer les gens, on roulait assez bien. Mais maintenant c’est rendu qu’on donne des rendez-vous en février ou en mars. Nous avons des listes d’attente de 200, 300 noms. Ce n’est pas faisable», raconte le Dr Chamberlain.

Comme d’autres dentistes que nous avons contactés dans nord-est de la province, le cabinet vit des difficultés. Keith Chamberlain constate que la situation est particulièrement problématique depuis deux ans, à la suite de la fermeture de quelques cabinets dans la région. Et ce sont les patients qui en subissent les conséquences.

«C’est sur que c’est eux qui souffrent. Ceux qui ont des douleurs traînent ça beaucoup plus longtemps. Quand tu fais un diagnostic une journée, c’est sûr et certain que le lendemain c’est pire que la veille. Si c’est trois ou quatre mois plus tard, c’est sur que c’est pire», affirme le Dr Chamberlain.

Il prévoit que la situation va empirer dans les prochaines années à cause de départs à la retraite qui auront bientôt lieu.

«Nous allons peut-être être seulement six ou sept dentistes dans la région. Il y a quatre ans, nous étions 13», laisse-t-il tomber.

En mode survie

Des cabinets que nous avons contactés dans la Péninsule acadienne ont eux aussi des listes d’attente qui s’allongent. Un bureau de dentistes à Caraquet a même cessé d’accepter de nouveaux patients.

À la clinique dentaire Shippagan, comme ailleurs, on explique qu’il est difficile de trouver de la relève.

«Nous étions deux qui se partageaient les tâches et maintenant je suis seule. Je suis chanceuse d’avoir des collègues dans la Péninsule acadienne qui m’aident et à qui je peux recommander des patients», raconte la Dre Chantal Saint-Laurent.

Les Néo-Brunswickois qui souhaitent devenir dentistes doivent obtenir leur diplôme dans des universités à l’extérieur de la province et des places sont financées par le gouvernement provincial.

Les professionnels se questionnent à savoir s’il y a assez d’étudiants sur les bancs d’école et s’il devrait y avoir des incitatifs, voir une obligation pour les diplômés de revenir pratiquer dans la province.

«Il pourrait y avoir des incitatifs pour les déplacements, comme en Saskatchewan ou au Nunavut. Pourquoi la province ne fait pas comme avec les médecins», propose la Dre Saint-Laurent.

De son côté, le Dr Chamberlain affirme que le nombre d’étudiants n’atteint même pas le nombre maximal de places financé par la province.

En attendant qu’une solution arrive, le manque de dentistes commence aussi à se faire ressentir sur les professionnels.

«On essaye de répondre de notre mieux aux besoins des clients, mais nous sommes en mode survie. On se lance à gauche et à droite. Nous avons une responsabilité professionnelle envers nos patients et c’est stressant quand tu n’es pas capable de remplir à la demande», dit Chantal Saint-Laurent.

De son côté, Keith Chamberlain fait des pressions sur la Société dentaire du Nouveau-Brunswick et sur le gouvernement. Il a tiré la sonnette d’alarme il y a déjà cinq ans.

«En général, la réponse que j’avais était que le marché allait s’arranger. S’il y a du travail, cela va attirer les diplômés. Il y a 20 ans ça aurait été vrai, mais, aujourd’hui, du travail, il y en a un peu partout», souligne-t-il.

Les autorités concernées ne veulent pas commenter

De son côté, le gouvernement provincial n’a pas voulu commenter la situation. Une responsable des communications du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique nous a référé par courriel à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick, l’association professionnelle des dentistes.

Nous avons contacté la Société dentaire mardi. Nous avons été redirigés vers la directrice générale jeudi, par téléphone. Lia Daborn a indiqué ne pas avoir grand-chose à dire sur le sujet.

«Notre conseil d’administration est au courant qu’il y a une pénurie au Nord et nous sommes en train d’examiner, mais c’est tout ce que je peux vous dire en ce moment», a dit Mme Daborn.

Selon elle, l’idée d’obliger les diplômés à revenir pratiquer au Nouveau-Brunswick n’est pas réaliste. Mais elle n’a pas voulu s’avancer à savoir si la situation se règlera par elle-même ou si une intervention est nécessaire.