Une ado de 15 ans portée disparue à Moncton

La GRC est à la recherche de Shaylynn Mason-Ferron, âgée de 15 ans, dont la disparition a été signalée jeudi, vers 23 h 45. Elle a été vue pour la dernière fois près du Moncton Hospital, sur l’avenue Macbeath.

La GRC s’inquiète pour elle et croit qu’elle est encore dans la région de Moncton. Les enquêteurs ont fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de la retrouver, mais ils n’y sont pas encore parvenus.

Shaylyn Mason-Ferron est de race blanche. Elle mesure 5 pi 2 po et pèse 140 livres. Elle a les yeux noisette et les cheveux brun-roux. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un chandail des Canadiens de Montréal, un pantalon de jogging gris et des chaussures de marche à enfiler de couleur mauve.

Quiconque croit savoir où se trouve Shaylyn Mason-Ferron est prié de communiquer avec le Service régional de la GRC au 506-857-2400.