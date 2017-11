Bathurst a un nouveau directeur général

Todd Pettigrew est le nouveau directeur de la Ville de Bathurst. Sa nomination a été confirmée jeudi lors de la réunion publique du conseil municipal.

Natif de Bathurst, M. Pettigrew a obtenu un baccalauréat en ingénierie civile de l’université du Nouveau-Brunswick. Il a œuvré au ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick (1999-2000), au ministère de l’Environnement du Saskatchewan (2000-2005), et à la compagnie d’aquaculture et de marine internationale Cards Aquaculture Products (2005-2008). Il s’est joint à la ville de Bathurst en avril 2008 à titre de directeur des services de l’ingénierie avant d’assumer le rôle d’ingénieur municipal six mois plus tard.

«M. Pettigrew apporte une expérience riche en ingénierie professionnelle au sein de l’environnement municipal et provincial. Son approche stratégique vers l’amélioration continue et l’efficacité, combinée avec ses connaissances approfondies de la gouvernance municipale, ont fait de lui un candidat idéal. Ses connaissances opérationnelles, sa pensée critique et vision régionale nous permettra surement de bâtir sur nos avancements dans nos opérations journalières et notre positionnement stratégique quant au développement futur et notre croissance économique», a mentionné le maire Paolo Fongemie.

M. Fongemie a tenu à remercier le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, pour avoir pris part au processus de sélection.

«Je suis excité à l’idée de collaborer de façon étroite avec le maire et les membres du conseil, notre personnel, nos résidents et nos partenaires communautaires alors que nous continuons à établir notre cheminement», a mentionné le nouveau directeur municipal par voie de communiqué.