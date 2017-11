Chaleur: courir pour bien se nourrir

La nouvelle activité de la région Chaleur «Bouger pour manger», dont la première a eu lieu à la fin septembre, remplacera désormais la Soirée Noir et Blanc. L’objectif est toujours le même: recueillir des fonds pour nourrir les élèves des écoles primaires francophones de la région Chaleur.

C’est Hervé Mallet, un homme d’affaires de la région Chaleur, qui a eu l’idée de rallier les écoles autour de cette cause, ayant eu vent que beaucoup d’enfants arrivaient dans les classes sans avoir déjeuner.

Appelé tout d’abord Coup d’Coeur Coup d’Pouce, cet événement, présenté pour la première fois en 2007, consistait en un souper quatre services, suivi par un spectacle musical. Par la suite, l’activité est devenue Soirée Noir et Blanc.

Depuis au moins trois ans, M. Mallet avait en tête de mettre sur pied une autre activité connexe, dédiée à la même mission, qui éveillerait en même temps l’intérêt des enfants envers la course, dont il est un adepte.

«Je voulais faire une course qui relierait toutes les écoles francophones de la région Chaleur. Le but premier est de ramasser de l’argent pour nourrir les élèves. Le deuxième est d’informer le public au fait qu’il y a un besoin criant d’aider les enfants à manger. Et troisièmement, de les faire bouger», résume Hervé Mallet.

Une équipe du Club de course Chaleur est partie de Petit-Rocher et une autre d’Allardville, le 29 septembre, en s’arrêtant dans chaque établissement sur son parcours.

«Lorsque nous arrivions dans une école, nous faisions courir les élèves sur environ un kilomètre. Nous étions un peu fébriles, ne sachant pas à quoi nous attendre. N’ayant pas l’habitude de ce genre de choses, j’étais extrêmement impressionné et ému. Les élèves nous accueillaient comme si nous étions des héros. C’était tellement beau, tellement chaleureux. Les élèves étaient prêts à bouger. Ils étaient enthousiastes», décrit M. Mallet.

Du côté des élèves, ils acceptaient des fonds pour les kilomètres à parcourir, soit par le biais de commanditaires ou tout simplement de dons de la communauté.

«Chaque école a fonctionné de différentes façons pour ramasser de l’argent. Beaucoup d’entreprises ont donné. Les propriétaires n’étaient pas conscients qu’il y avait vraiment des enfants qui ne mangeaient pas. C’est le besoin primaire d’un enfant. S’il a faim le matin, il va avoir de la difficulté à se concentrer. Notre priorité en tant qu’éducateurs, est de s’assurer que l’enfant ait le ventre plein pour être capable d’apprendre. Dans les deux écoles de Petit-Rocher, nous offrons environ 35 repas par semaine», affirme Nadia Basque-Godin, agente communautaire pour les écoles Le Tournesol et Le Domaine Étudiant à Petit-Rocher.

Le premier Bouger pour manger a été un succès, puisque près de 30 000$ ont été recueillis. Cet événement va désormais remplacer le souper-spectacle.

«La Soirée Noir et Blanc représentait beaucoup d’organisations. Ça mobilisait beaucoup de gens et de notre temps. Cette formule là est gagnante pour nous et c’est peut-être un nouveau mode de recrutement pour le Club de course Chaleur», dit Mme Godin-Basque.

Alors qu’auparavant, les profits étaient divisés au prorata du nombre d’élèves de chaque établissement scolaire, les écoles conservent leurs dons respectifs dans le cadre de Bouger pour manger.