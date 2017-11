Commémoration du jour du Souvenir à Bas-Caraquet

Il ne reste plus beaucoup de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Les derniers sont âgés de plus de 90 ans. Une petite cérémonie commémorative a eu lieu jeudi matin à la résidence Aux Douces Marées de Bas-Caraquet pour honorer quelques anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre de Corée qui habitent toujours ce foyer de soins.

Plusieurs élèves de l’école L’Escale des Jeunes de Bas-Caraquet ont participé à l’événement en déposant des couronnes au pied du drapeau du Canada.

«Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont 95 ans et plus. Il en reste peut-être une vingtaine dans la région, mais ils habitent dans les foyers. C’est pour ça qu’on est ici à la résidence Aux Douces Marées aujourd’hui, c’est pour souligner le jour du Souvenir avec eux. On fait une cérémonie avant, parce qu’ils ne peuvent plus vraiment se rendre à l’église le 11 novembre», dit Armel Lanteigne, président de la Légion royale Canadienne 56 Caraquet.

Il est important de perpétuer la tradition du jour du Souvenir auprès des jeunes, croit M. Lanteigne.

«Il faut leur dire ce qui s’est passé et leur rappeler pourquoi on vit dans un pays libre aujourd’hui qui est en paix. C’est grâce à ces gens qui sont partis en Europe pour combattre. C’est aussi important de connaître l’histoire du Canada.»