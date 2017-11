Crimes sexuels dans l’Église: l’avocat des âmes meurtries

Les poursuites pleuvent sur l’Archidiocèse de Moncton par les temps qui courent. En coulisses, un avocat acadien représente des dizaines de présumées victimes de prêtres qui ont décidé de se tourner vers les tribunaux après avoir gardé le silence pendant de nombreuses années. L’Acadie Nouvelle est allée à sa rencontre.

C’est par hasard que René A. LeBlanc, du cabinet McGrath Boyd, a commencé à se mêler de causes de nature sexuelle touchant l’Église catholique et certains de ses anciens curés.

Tout a commencé il y a quelques années, vers 2009, lorsqu’une personne s’est pointée à son bureau pour lui parler d’allégations impliquant un diocèse néo-brunswickois.

«Je n’avais jamais fait un dossier comme ça. J’ai commencé à faire de la recherche», raconte-t-il en entrevue dans une salle de conférence de son cabinet, situé en plein coeur du centre-ville de Moncton.

Après fouillé dans les médias pour trouver des cas semblables, il est tombé sur le nom de deux avocats avec pas mal d’expérience pertinente derrière la ceinture; le Néo-Écossais John McKiggan et l’Ontarien Robert Talach.

Même s’il s’aventurait dans leur terrain de prédilection, ils ont accepté de le conseiller. «Je les ai contactés. Je leur ai dit “j’ai ceci, est-ce que vous pouvez me donner un peu d’aide, est-ce que vous avez des conseils?” Et un dialogue a commencé comme ça.»

Après ces premiers pas, il s’est rapidement retrouvé au coeur de l’action à nouveau lorsque Robert Talach lui a demandé un coup de main afin de représenter des victimes présumées de Lévi Noël.

On se souvient qu’en 2009, cet ex-prêtre a été accusé d’avoir agressé sexuellement plusieurs mineurs des années 1950 aux années 1970. Il a plaidé coupable à de nombreux chefs d’accusation et a été envoyé en taule.

L’année suivante, le diocèse de Bathurst a embauché l’ex-juge de la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, afin de mener un processus de conciliation avec ses présumées victimes (et celle d’un autre ex-prêtre, soit Charles Picot).

«Talach est en Ontario et n’est pas un francophone. Il avait besoin d’un peu d’aide avec ses clients par ici, parce qu’il avait beaucoup de dossiers. C’était des gens essentiellement qui avaient soit refusé le processus Bastarache qui avait été mis en place, ou des gens qui n’avaient juste pas passé par ce processus-là.»

De fil en aiguille, René A. LeBlanc a rapidement commencé à défendre ses propres clients dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

«Il y a des gens qui me contactaient. Et il y a des dossiers que Talach ne pouvait juste pas prendre. Il était en Ontario et gérer ça de là-bas commençait à être difficile.»

Ce qui occupait une toute petite partie de son temps n’a pas tardé à prendre plus de place dans son horaire. Tout ça grâce au bouche-à-oreille.

«Je n’ai pas d’affiches, je n’ai pas de publicités à la télévision. C’est juste par l’entremise des victimes et des familles. Les gens finissent par se parler.»

Il explique qu’il représente présentement 18 présumées victimes de prêtres catholiques du Sud-Est ayant déjà déposé leur avis de poursuite.

Certains de ces dossiers font leur petit bout de chemin hors cour, mais certains pourraient se retrouver devant un juge éventuellement, dit-il

En plus de ces 18 avis de poursuite, il dit représenter 10 autres présumées victimes qui n’ont pas encore déposé leur avis au tribunal.

«C’est difficile d’entendre les histoires, mais c’est encore plus difficile de les avoir vécues.»

Ces dernières années, des dizaines de présumées victimes de prêtres catholiques ont vidé leur coeur devant René A. LeBlanc.

«Les effets sont aussi sévères que vous pouvez l’imaginer. J’ai des clients qui sont dans la soixantaine qui n’ont jamais eu une blonde, d’autres qui n’ont pas d’enfants. Bon nombre d’entre eux ont peur des figures d’autorité, d’autres qui ont été alcooliques.»

Cette étape importante du processus est nécessaire et permet d’établir une chronologie des faits. Mais elle n’est pas facile à vivre, dit-il.

«C’est difficile d’entendre les histoires, mais c’est encore plus difficile de les avoir vécues. Ça fait que j’essaie toujours de garder ça en tête. (…) Pour les victimes, souvent, c’est très difficile. Je suis souvent la première ou la deuxième personne qui entend leur histoire.»

Il doit aussi s’armer de patience, parce que ses clients ne peuvent pas tout raconter en quelques minutes. Les avis de poursuites concis que l’on peut consulter au palais de justice sont le fruit de nombreuses rencontres.

«L’une des choses importantes, c’est de s’assurer de vraiment bien comprendre. Et ça prend du temps. Ça prend un certain niveau de confiance. Les gens ne sont pas confortables dix minutes à peine après être entrés ici. C’est un rapport que l’on doit établir et ça prend du temps.»

Des poursuites pour lancer un message clair

Certaines victimes présumées de prêtres catholiques ont porté plainte à la police ces dernières années. C’est ce qui a mené au dépôt d’accusations et éventuellement à la condamnation d’ex-curés catholiques tels que Lévi Noël, Charles Picot et plus récemment Yvon Arsenault.

Pour d’autres, cette voie est trop intimidante, selon René A. LeBlanc. «Ce processus-là est très intimidant pour beaucoup de gens, parce qu’ils n’ont pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe. Mais lors du processus civil, ils ont un contrôle. Ils sont plus dans le siège du conducteur que s’ils sont avec la Couronne», dit-il.

Les deux parcours ont quand même leur valeur, selon lui. C’est d’ailleurs pourquoi il encourage ses clients de porter plainte à la police, du moins si cela est possible.

«Si c’est quelque chose qui ne va pas leur faire trop de tort émotionnel ou psychologique, je crois que ça aide de punir au criminel les prêtres (qui auraient agressé sexuellement des mineurs). Ça envoie un message. (…) Je pense que c’est important pour les autres victimes aussi, ça peut aider.»

Il espère que le déluge de poursuites déposées récemment contre l’archidiocèse catholique de Moncton et contre certains ex-prêtres ne sera pas sans conséquence.

«L’objectif ultime, c’est que ça arrête d’arriver. C’est aussi simple que ça. Ou au moins que ça arrive le moins possible.»

Au-delà de cet objectif, il souhaite que le travail qu’il fait en ce moment pour représenter les présumées victimes de prêtres attire l’attention de l’ensemble de la société.

«S’il y a quelque chose de bon qui peut sortir de ceci, c’est qu’à l’avenir, les organismes passent beaucoup plus de temps à examiner minutieusement les candidats et à faire attention à qui ils mettent dans ce genre de situations de pouvoir. Deuxièmement, que les victimes n’aient pas peur d’aller de l’avant.»