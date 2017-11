VÉRIFIÉ: Ce n’est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Le tireur du Texas était un antifasciste qui voulait déclencher une guerre civile

EN FAIT: La police a dit que l’homme qui a tué plus d’une vingtaine de personnes dans une église du Texas n’avait aucune motivation raciale ou religieuse. Une histoire virale mise en ligne par un spécialiste des théories du complot prétend que Devin Patrick Kelley était associé à un mouvement antifasciste et qu’il souhaitait provoquer une guerre civile. Un responsable texan a indiqué que la fusillade découle d’une querelle domestique.

————–

FAUX: Le premier maire musulman du New Jersey promet de « rendre gloire à Allah lors de chaque décision »

EN FAIT: Ravi Bhalla a été élu maire de la ville de Hoboken il y a quelques jours. M. Bhalla est un sikh, pas un musulman. Des textes repris par différents sites prétendent faussement qu’il a rendu gloire à Allah lors de son discours inaugural et qu’il a l’intention d’imposer une éducation coranique dans les écoles. Avant son élection, des pamphlets anonymes accusant M. Bhalla d’être un terroriste ont circulé.

————–

FAUX: Le sénateur Rand Paul a été agressé chez lui par un voyou antifasciste

EN FAIT: La police dit que le sénateur du Kentucky a été attaqué chez lui par un voisin, et non par un militant antifasciste, pendant qu’il tondait sa pelouse. M. Paul a révélé sur Twitter avoir subi des fractures à six côtes la semaine dernière. Son voisin, Rene Boucher, est accusé de voies de fait. Son avocat a dit qu’il s’agit d’une « banale querelle entre voisins », qui n’a rien à voir avec la politique.

———-

FAUX: Delta Airlines offre deux billets gratuits pour célébrer son 93e anniversaire

EN FAIT: Cette offre semble trop belle pour être vraie, et elle l’est. On demande aux consommateurs de répondre à quelques questions et de mettre leurs réponses en ligne pour gagner deux billets gratuits. Delta a dit à l’Associated Press que l’offre qui circule sur Facebook est fausse. De telles promotions associées à l’anniversaire d’une grande chaîne ont jadis ciblé d’autres marques de premier plan, notamment Pizza Hut.