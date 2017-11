Le jour du Souvenir souligné à Edmundston

À l’instar de plusieurs villes de provinces, Edmundston a souligné le jour du Souvenir le samedi 11 novembre sur le coup de 11 heures.

Chaque année, ce jour férié débute par la célébration de la messe en la Cathédrale par l’évêque du diocèse. Puis, le défilé se dirige vers le cénotaphe devant l’hôtel de ville où se réunissent les représentants de l’ordre, politiciens, vétérans, membres de leurs familles et du public, tous venus se recueillir pour commémorer le rôle important de nos défenseurs de la liberté de notre pays.

Jeunes et moins jeunes ont fait fi du vent et du froid pour prendre une part active à ces cérémonies, où l’on a rappelé l’ultime sacrifice du Caporal-chef Charles-Philippe Chuck Michaud, fils de Gisèle et Conrad Michaud.

Le jour du Souvenir du 11 novembre a été institué pour honorer la mémoire de nos vétérans, ces gens qui ont sacrifié beaucoup et même leur vie pour maintenir la paix et notre démocratie. Au cours de la cérémonie, tous les vétérans de la région qui ont donné l’ultime sacrifice ont été nommés. Ceux-ci ont combattu lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la deuxième (1938-1945), la guerre de Corée (1950-1953) et en Afghanistan (2001-2014).