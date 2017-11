Le prix de l’essence devrait à nouveau grimper cette semaine

Le prix de l’essence continuera probablement de grimper cette semaine, même s’il a récemment atteint son niveau le plus élevé en deux ans. Des tensions au Moyen-Orient et une demande élevée aux États-Unis maintiennent une pression à la hausse.

Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données du marché NYMEX laissent prévoir une augmentation de 1,5 à 2,5 cents le litre au prix de l’essence, pendant la nuit de mercredi à jeudi.

Dan McTeague, analyste en chef de Gasbuddy, prédit pour sa part une baisse de 1 cent le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques, quoiqu’il parle d’une hausse dans le reste du pays.

«Les températures froides, l’incertitude entourant les efforts contre la corruption en Arabie Saoudite et d’autres tensions dans le Moyen-Orient ôteront tout espoir que la force du huard entraîne une baisse du prix de l’essence cette semaine. De plus, la demande et les exportations élevées aux États-Unis continuent de pousser les prix vers le haut.»

La Commission de l’énergie et des services publics établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est de 120,4 cents le litre. À pareille date l’an dernier, il était de 107,5 cents le litre.

Mardi matin, le prix de l’essence dans plusieurs communautés du sud de la province se situait près de 116,5 cents le litre, selon Gasbuddy. Dans le Nord, plusieurs stations-service vendent le sans-plomb à près de 120 cents le litre.

Le prix moyen dans la province est de 117,6 cents le litre, ce qui est sous la moyenne nationale de 121,3 cents le litre.

Les prix les plus bas sont au Manitoba (114 cents le litre en moyenne) et en Saskatchewan (115,3 cents le litre). Les prix les plus élevés sont à Terre-Neuve-et-Labrador (130,8 cents le litre) et en Colombie-Britannique (133,5 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site internet barchart.com.