Fredericton revoit (encore) le déficit projeté à la baisse

Le gouvernement provincial rajuste encore à la baisse son déficit budgétaire projeté. I s’attend maintenant à ce qu’il soit de 135,4 millions $ cette année, au lieu des 156,1 millions $ prévus il y a trois mois.

Les résultats du deuxième trimestre, publiés mercredi, font état d’une légère amélioration de l’état des finances publiques.

Le déficit projeté pour l’année en cours (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018) est maintenant de 135,4 millions $. C’est 20,7 millions $ de moins qu’en août et 56,6 millions $ de moins que ce qui était prévu lors du dépôt du budget, en février.

Dans le communiqué de presse accompagnant le rapport, la ministre des Finances, Cathy Rogers, se félicite de cette nouvelle.

«Nous réduisons le déficit de façon constante et responsable et nous sommes en voie d’éliminer le déficit d’ici 2020-2021. Nous avons instauré un plan financier afin d’atteindre un équilibre sans faire de compressions massives dans des services importants pour les Néo-Brunswickois, comme l’éducation et les soins de santé», dit-elle.

Ce qui a diminué, ce qui a augmenté

Au cours des six premiers mois de 2017-2018, certaines entrées d’argent ont augmenté par rapport à ce qui avait été budgété.

Les deux cas les plus importants sont les recettes tirées de l’impôt sur le revenu des sociétés (+55,6 millions $) et les recettes diverses (surtout la TVH, +38,7 millions $).

Pendant ce temps, les recettes tirées de l’impôt sur le revenu des particuliers ont diminué de 50 millions $ et les rendements des investissements du gouvernement ont diminué 28,8 millions $ (à cause des bénéfices plus faibles que prévu d’Énergie NB et d’Alcool NB).

En ce qui a trait aux dépenses, le gouvernement prévoit qu’elles seront inférieures de 34,1 millions $ à ce qui a été budgété en février dernier.

Cela s’explique entre autres par la baisse des charges du gouvernement général (-26,8 millions $, «principalement en raison des dépenses moins élevées que prévu visant l’allocation de retraite» des fonctionnaires) et par la diminution des dépenses en capital (-20,2 millions $, «principalement en raison des dépenses plus faibles de la Société de développement régional et du ministère des Transports et de l’Infrastructure»).

– Plus de détails à venir