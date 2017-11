L’évêque de Bathurst invite ses diocésains au dialogue

Contrairement à ce que certains prêchent, l’évêque de Bathurst soutient qu’il est ouvert au dialogue et que les décisions du diocèse ne sont pas prises par lui seul. D’ailleurs, plutôt que de manifester devant sa résidence, il invite ceux qui ne sont pas en accord avec des mesures du diocèse, à en discuter avec lui, disant que sa porte est toujours ouverte.

Un rassemblement est prévu dimanche après-midi à l’évêché à Bathurst. Des paroissiens mécontents de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur contestent le style de gestion de Mgr Daniel Jodoin. Cependant, pour lui, nul besoin d’en arriver à ce genre d’actions.

«Pourquoi ils ne viennent pas tout simplement me voir pour jaser? Ma porte est toujours ouverte. Qu’est-ce que ça va donner de manifester en silence devant l’évêché? Pas grand-chose. Ce serait beaucoup plus constructif et plus ecclésiastique qu’on se parle autour d’un café. Dans l’Église, nous ne fonctionnons pas à coups de pétition ou de marches, mais par le dialogue, la rencontre et le partage», exprime celui qui a été ordonné évêque de Bathurst en 2013.

La mise au repos récente du père David Ferguson, la bisbille entourant la gestion du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Bocage et les tensions concernant les rénovations de l’église de Bas-Caraquet ont échauffé des esprits. Plusieurs n’hésitent pas à traiter l’évêque de dictateur.

«Un évêque n’est pas quelqu’un qui décide seul. Il a toujours des comités et des prêtres autour de lui et les décisions se prennent par consensus. La majeure partie du temps, tout le monde est unanime. Nous recherchons toujours ce qui est le mieux pour les paroisses, pour les sanctuaires et pour les prêtres», affirme Mgr Jodoin.

À ce sujet, il cite l’exemple du père Claude Benoît, qui est le curé de Grande-Anse, Paquetville, St-Léolin, Maisonnette et Notre-Dame-des-Érables. Affecté par des problèmes de santé, il est en récupération en ce moment, tout comme le père Ferguson.

Pour l’évêque de Bathurst, la grogne entendue ne représente pas le sentiment général parmi ses diocésains.

«Je reçois tellement d’appels et de courriels de soutien des paroissiens, me disant que ce groupe n’est pas représentatif d’eux. Je les crois. J’ai été le premier évêque, de mémoire de prêtres, à avoir fait une visite pastorale de tout le diocèse. J’ai visité les 56 paroisses en trois ans. J’ai passé une semaine en entier dans toutes les unités, à visiter les regroupements, les magasins, les industries, les mouvements, les bénévoles, les foyers, les maires. Un bon pasteur fait cela», dit-il.

Même si son autorité est contestée par des croyants, il ne regrette pas d’avoir été choisi pour servir en Acadie.

«Nous vivons un moment difficile, un moment de transformation à l’Église. Dans la société aussi. Ça bouscule beaucoup d’habitudes, soulève beaucoup d’inquiétudes et de peur. Je me donne à 100% et pour moi, un pasteur œuvre quand l’eau est calme, mais encore plus quand elle est trouble», image Mgr Daniel Jodoin.

L’évêque indique que bien des dossiers, qui ont été entamés par ses prédécesseurs, se sont conclus sous son égide.

«Quand je suis arrivé, nous sortions d’une crise (scandale des abus sexuels des prêtres du diocèse). Mgr Valéry (Vienneau) a fait de son mieux pour la surmonter. Il n’a pas pu mettre ailleurs toute l’énergie qu’il y a consacrée. Je n’ai plus à m’occuper de ce dossier, mais je dois accomplir tout ce qui aurait peut-être dû être fait dans ces années-là.»

Si certains aimeraient qu’il soit renvoyé à ses terres d’origine, au Québec, Mgr Jodoin rappelle que ce sont des religieux de France et de sa province natale qui ont fait grandir la foi en Acadie.

«Sept évêques sur dix de l’Atlantique viennent d’ailleurs. Et trois évêques sur quatre ne sont pas du Nouveau-Brunswick. Je fais la même chose que si j’étais Acadien, parce que je veux le bien-être des Acadiens. Je ne prends pas les décisions en fonction de moi, mais en fonction d’eux. Si j’étais Acadien, probablement que je prendrais les mêmes décisions. Les évêques qui m’ont précédé ont pris des décisions difficiles aussi. On ne leur a pas dit d’aller au Québec, mais peut-être d’autres choses», avance l’évêque de Bathurst, qui se dit attristé qu’il n’y ait pas de vocations pour le sacerdoce au diocèse.

Il reconnaît, toutefois, que le fait qu’il vienne d’ailleurs lui permet de trancher de manière plus objective.

«Oui, nous ne connaissons pas tout le milieu, mais d’un autre côté, nous n’avons pas de liens trop étroits ou trop de sentiments affectifs qui feraient en sorte que ça nous empêche de prendre la meilleure décision. En venant de l’extérieur, nous sommes plus neutres. Nous n’avons pas cette paralysie émotionnelle avec les personnes. Nous les aimons, mais à un moment donné, il faut agir.»

Mgr Jodoin a d’autres engagements dimanche, dans le Restigouche. Il n’a pas encore décidé s’il va les annuler pour rester à sa résidence lors de la manifestation.