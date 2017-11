Une médaille du Sénat pour deux icônes de la région de Grand-Sault

L’ancien jockey Ron Turcotte et l’homme d’affaires Edward Bélanger ont été honorés mercredi, à Grand-Sault, pour leur contribution exemplaire envers leurs communautés et pour l’exceptionnelle carrière qu’ont connue les deux hommes.

Dans le cadre d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel de ville de Grand-Sault en présence de plusieurs dignitaires, le sénateur Percy Mockler a remis à ceux-ci une médaille commémorative du 150e anniversaire du Sénat tout en rendant un vibrant hommage aux deux personnalités.

Tout a déjà été dit au sujet de Ron Turcotte, reconnu comme l’un des meilleurs de sa discipline en Amérique du Nord avec 3033 courses remportées en 16 ans de carrière.

Le vainqueur de la prestigieuse Triple Couronne américaine en 1973 avec son cheval Secretariat ne cesse depuis son retrait de la compétition d’accumuler les récompenses et les honneurs partout où il passe.

Cet honneur décerné à Ron Turcotte par la chambre haute du Parlement du Canada s’ajoute à son admission en 1976 à l’Ordre du Canada, à l’Ordre du N.-B. et à son intronisation à plusieurs temples de la renommée sportive au Canada et aux États-Unis.

Depuis l’été 2015, Ron Turcotte est immortalisé au centre-ville de Grand-Sault grâce à la présence le long du boulevard Broadway d’un monument grandeur nature qui le représente avec son cheval, Secretariat.

«J’ai reçu beaucoup d’honneurs au cours de ma vie en gagnant de grosses courses, mais ça fait toujours chaud au cœur en recevoir», a déclaré le légendaire jockey à l’issu de la cérémonie qui lui était destiné.

Edward Bélanger est pour sa part un entrepreneur émérite du Nouveau-Brunswick.

Il dirige avec ses fils l’entreprise Northern Group, l’un un des plus importants groupes d’entreprises du Canada Atlantique qui a son siège social à Grand-Sault.

Le groupe d’entreprises célèbre 80 ans d’existence et est aujourd’hui l’un des plus importants employeurs du nord-ouest de la province avec plus de 500 personnes au Canada et aux États-Unis qui sont à l’emploi de Northern Group.

L’entreprise est le plus important employeur présent à Grand-Sault.

«Ce sont deux familles qui nous ont touché et qui vont continuer à nous toucher», a affirmé le sénateur Percy Mockler, qualifiant les deux hommes de véritables icônes de la région.

Les médailles remises à MM. Turcotte et Bélanger soulignent le 150e anniversaire de la première séance du Sénat, qui a eu lieu le 6 novembre 1867.

Frappées par la Monnaie royale canadienne, elles sont composées de métal Muntz, un alliage de bronze, de cuivre et de zinc.