Un regard sur les familles rebelles de La Petite-Rochelle

Qui étaient les réfugiés acadiens de La Petite-Rochelle? Qu’ont-ils fait lors de la Bataille de la Ristigouche et que sont-ils devenus une fois leur village réduit en cendres par les soldats britanniques?

«Ce qu’il y a de magnifique avec l’histoire, c’est que même si elle est passée, elle est en constante évolution puisque l’on fait des découvertes tous les jours.»

Historien amateur et président de la Société historique Machault, Michel Goudreau signe ici son troisième ouvrage en carrière, Les familles rebelles de La Petite-Rochelle. Il est le résultat d’une vingtaine d’années à déterrer les faits historiques, à décortiquer le vrai du faux et à rechercher les familles présentes sur le territoire, il y a plus de 250 ans.

«On connaissait déjà une partie de l’histoire, mais il y avait néanmoins beaucoup d’informations incomplètes et très embryonnaires. Il a fallu faire un recensement exhaustif des familles afin de voir qui elles étaient, où elles se sont retrouvées et ce qui leur est arrivé. La tâche était passionnante, mais aussi difficile», explique l’auteur.

Pour ceux qui l’ignorent, La Petite-Rochelle est ce camp de réfugiés situé non loin de Pointe-à-la-Croix en Gaspésie où auraient trouvé asile plusieurs familles acadiennes ayant fui la déportation. On estime que 1500 Acadiens se trouvaient dans ce village en 1760, soit à l’époque de la fameuse bataille navale survenue sur la Restigouche. Ce village a été pris et ensuite incendié par l’armée britannique, forçant les Acadiens à fuire de nouveau. Ces familles se sont dispersées un peu partout dans la baie des Chaleurs, soit au nord du Nouveau-Brunswick ainsi que dans la portion sud de la Gaspésie où ils fonderont plusieurs communautés, notamment Carleton et Bonaventure.

Ce livre relate en partie ce qui s’est passé avec les Acadiens durant et après la Bataille de la Ristigouche.

«Lorsque l’on parle de la bataille, c’est axé sur le conflit entre Français et Anglais. On traite peu du rôle joué par les Acadiens et de leur destinée. Car les Anglais sont venus, mais ils ne sont pas restés sur le territoire. Les Acadiens si, ils forment toujours la base de la population actuelle de toute la baie des Chaleurs», souligne l’auteur.

Avec ce livre, M. Goudreau veut redonner ses lettres de noblesse à la Bataille de la Ristigouche ainsi qu’aux Acadiens qui en furent les principales victimes collatérales.

«La Bataille a toujours été rapportée comme étant un simple détail dans l’histoire du Canada, du Québec et de l’Acadie alors que pourtant, ce qui s’est passé ici est loin d’être anodin. Lors de la déportation, c’est ici qu’il y a eu la plus forte résistance face aux Anglais avec, entre autres, les fameux corsaires acadiens. Cette partie de l’histoire, que l’on a vraiment découvert il n’y a qu’une décennie, est méconnue et doit reprendre l’importance qui lui revient», indique l’écrivain.

Outre l’histoire et la généalogie, le livre traite également d’archéologie puisqu’on fait référence aux quatre saisons de fouilles effectuées dans le secteur Baie-au-Chêne/Pointe-à-la-Batterie depuis 2008. Ces fouilles avaient été entreprises pour préciser l’emplacement exact du village de Petite-Rochelle.

Fait à noter, les profits engendrés par la vente du livre serviront à financer une partie d’un projet que caresse la Société historique Machault, soit la poursuite de ces fouilles archéologiques, question de faire taire la polémique de l’emplacement de la Petite-Rochelle.

«Il y a une petite controverse sur l’endroit du village. Nous, on est persuadé d’être au bon à la bonne place, car nous avons trouvé plusieurs objets d’époque. Cela dit, nous n’avons pas trouvé de ruines comme telles démontrant la présence d’un village, c’est pourquoi on doit continuer de chercher», dit M. Goudreau, rappelant qu’environ 150 maisons de bois – et sans véritable fondation – auraient été brûlées à l’époque.

L’ouvrage de 300 pages sera lancé officiellement ce samedi au Centre d’expérience de la Rivière Restigouche (13h à 17h) et le 22 novembre à la Bibliothèque de Dalhousie (18h30).