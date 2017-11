Alerte de pluie verglaçante sur le Nord

Environnement Canada a émis, jeudi matin, une alerte de neige, de pluie et de pluie verglaçante sur certaines régions du Nouveau-Brunswick.

À Edmundston et dans le comté de Madawaska, l’agence fédérale prévoit des accumulations de neige pouvant atteindre 10 centimètres et même 15 centimètres dans certains secteurs.

Les précipitations – qui auront en certain moment la forme de pluie et de pluie verglaçante – devraient débuter jeudi soir et durer jusqu’à vendredi soir.

Dans le Nord-Ouest, Environnement Canada prévoit de la neige passagère à partir de jeudi après-midi – neige qui deviendra mêlée de pluie plus tard dans la journée. Les précipitations se changeront en pluie parfois forte jeudi soir et persisteront pendant la majeure partie de vendredi.

«On prévoit une quantité totale de 35 à 45 millimètres de pluie pour le moment, mais il est possible que le seuil d’avertissement de 50 millimètres soit atteint.»

Sur Twitter, l’organisation des mesures d’urgence du N.-B. a invité les automobilistes à la prudence.