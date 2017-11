Centre Jean-Daigle: «Une infrastructure digne des grands centres urbains»

On faisait la file pour assister à l'ouverture officielle et aux spectacles du Centre Jean-Daigle d'Edmundston. - Collaboration spéciale: DigiPhoto

«C’était formidable, tout simplement formidable.»

Les mots manquent à Jean Daigle pour décrire ce qu’il a ressenti lorsque les lumières de la scène se sont allumées et que les premières notes ont résonné lors du tout premier spectacle présenté à l’intérieur du nouvel amphithéâtre qui porte désormais son nom.

«Je ne peux pas parler pour tous les quelque 3000 spectateurs présents, mais je crois sincèrement que tout le monde a été épaté. Personnellement, je m’attendais à ce que l’expérience soit bonne, mais elle a dépassé mes attentes. On se serait cru au Centre Bell ou au Centre Vidéotron. On a vraiment un bijou d’amphithéâtre entre les mains, une infrastructure digne des grands centres urbains», explique l’ancien homme d’affaires qui a personnellement fait don d’un million $ dans l’aventure.

Ce don substantiel, c’est bien évidemment ce qui lui a valu que l’édifice porte désormais son nom. Mais au-delà du montant, c’est le geste qui parle le plus. Car c’est cette contribution qui a donné le ton à la campagne de financement communautaire dont l’objectif a été dépassé d’un impressionnant 2,2 millions $. Aux dires même de M. Daigle, les choses ne bougeaient pas assez rapidement à son goût.

«J’ai fait ma part et j’ai lancé le défi aux gens d’affaires et à la communauté d’apporter ce montant à 4,5 millions $. Et la réponse a été formidable. Les gens ici sont fiers et extrêmement généreux. Ce résultat me surprend à peine. Cette générosité et cette collaboration sont peut-être les raisons pourquoi un tel projet fonctionne ici et pas nécessairement ailleurs», exprime-t-il.

M. Daigle est par ailleurs le premier à avouer qu’il est impressionnant d’assister à l’ouverture d’un tel édifice, et d’autant plus lorsque celui-ci porte ton nom.

«Mais j’ai toujours été sincère à ce sujet, je n’ai pas fait cela pour les honneurs ni pour avoir mon nom sur l’amphithéâtre. J’ai fait ce don parce que je trouvais que la grande communauté du Madawaska avait besoin d’un endroit comme ça», mentionne-t-il.

Au niveau économique, il est persuadé que le nouveau centre aura un impact important et positif sur la communauté d’affaires

.«Le week-end dernier, nous avions trois spectacles et pratiquement tous les hôtels du coin étaient complets. Et ça, c’est sans compter les autres commerces qui ont bien fonctionné, les restaurants, les stations d’essence, etc. Ça amène beaucoup de gens de l’extérieur, de la vie – et aussi de l’argent – dans la communauté», indique-t-il.

Chose certaine, le principal intéressé promet d’utiliser l’amphithéâtre. À preuve, il a acheté ses billets de saisons pour l’équipe de hockey junior locale, le Blizzard.

«Et je compte bien faire en sorte de ne pas manquer de parties», dit-il en riant, rappelant que l’équipe est en action ce vendredi et ce dimanche.