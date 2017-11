La connexion internet la plus rapide au pays est au N.-B.

C’est au Nouveau-Brunswick où la connexion internet est la plus rapide au pays.

En fait, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard, les provinces maritimes offrent la vitesse de téléchargement la plus rapide au pays selon l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

L’ACEI a lancé, plus tôt cette semaine, son Dossier documentaire sur Internet au Canada.

On y apprend, entre autres, que 46% des Canadiens préféreraient arrêter de manger du fast food pendant un an plutôt que de perdre leur accès à Internet.

Plus sérieusement, le dossier analyse la vitesse du réseau au pays et classe les provinces canadiennes selon la rapidité de leur connexion.

Le Nouveau-Brunswick occupe la première place quant à la vitesse de téléchargement d’un fichier et partage la position de tête avec le Québec pour la qualité de son réseau pour les jeux en ligne.

La vitesse moyenne de téléchargement au pays est d’environ 20 Mb/s. Des tests non scientifiques effectués au hasard par l’Acadie Nouvelle démontrent que le débit dépasse les 100 Mb/s dans la région de Moncton et dans la Péninsule acadienne.

Le meilleur accès à Internet au Nouveau-Brunswick est à Fredericton et à Saint-Jean, respectivement en quatrième et cinquième position au classement des villes canadiennes de l’ACEI. Ces deux municipalités néo-brunswickoises sont les seules à s’être classées au top 25. Toronto et Ottawa arrivent en tête de liste.

La vitesse moyenne d’Internet en milieu rural est 50% moins rapide. Les tests de performance de l’ACEI l’estiment à 10,6 Mb/s.