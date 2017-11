Edmundston sera l’hôte d’un forum sur les poissons

Edmundston sera l’hôte d’un forum régional qui se penchera sur l’état actuel des poissons dans les lacs et les rivières du Haut-Saint-Jean.

Organisé par l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, l’évènement se déroulera ce vendredi au Centre de congrès d’Edmundston.

Différents intervenants provenant du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’État du Maine et qui sont intimement lié à la gestion et la protection des milieux aquatiques prendront part au forum.

Une dizaine de conférences sont prévues à l’horaire dans des domaines aussi variés que l’histoire et les enjeux des poissons du Haut-Saint-Jean, les espèces indigènes et exotiques, la conservation des habitats du poisson et les questions touchant la température de l’eau.

«Ces spécialistes vont venir parler des changements observés chez les poissons au cours du dernier siècle, une période qui a été marquée par des changements et aussi par des bouleversements», a indiqué le biologiste Mathieu Boudreau, de l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean.

Le forum s’adresse avant toute chose aux gestionnaires et élus municipaux, aux associations riveraines et aux étudiants et professeurs en sciences naturelles.

Les pêcheurs et amants de la nature y trouveront également leur compte avec la présentation d’un atelier de montage de mouche et d’une conférence où seront racontées des histoires de pêche.

Ce forum sera également l’occasion d’aborder des sujets touchant l’importance de la ressource pour les nations malécites, la présence du touladi et du maskinongé dans les cours d’eau et la restauration de l’habitat et l’ensemencement.

Jack Imhof, qui est le directeur de la conservation pour l’organisme Truite illimitée Canada, André St-Hilaire, le directeur scientifique à la Canadian Rivers Institute et Benjamin Matthews, de l’organisme The Nature Conservancy Maine figurent parmi les conférenciers invités.

Le Haut-Saint-Jean représente la portion du bassin hydrographique du fleuve Saint-Jean qui est situé en haut de Grand-Sault dans un territoire qui est partagé entre le Nouveau-Brunswick, le Québec et le Maine.

Le forum débutera vendredi sur le coup de 9 heures et devrait se poursuivre jusqu’à 17 heures.