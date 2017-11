Une délégation de Bas-Caraquet chez les Irving

Antoine Landry, Sarah Irving, Arthur Irving, Sandra Irving et Lucie LeBouthillier. - Facebook

Une délégation du Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet s’est rendue à Saint-Jean, à l’invitation d’un célèbre donateur: Arthur Irving.

M. Irving, qui dirige Irving Oil, a offert 50 000 $ pour les réparations de l’édifice. Pour le remercier, on lui a offert une peinture de l’artiste Raynald Basque.

Selon les invités, M. Irving a affirmé que son père «a toujours appuyé la communauté acadienne, il l’a toujours reconnu pour ce qu’elle a réussi à accomplir et il a toujours remercié les Aadiens). Antoine Landry, qui a oeuvré à obtenir ce don, Arthur Irving, sa fille Sarah Irving, son épouse Sandra Irving, Raynald Basque, Agnès Doiron, mairesse de Bas-Caraquet et membre du comité de sauvegarde, et Lucie LeBouthillier, présidente du comité de sauvegarde, ont fait le voyage.