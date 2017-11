LCF à Halifax: un dernier clou dans le cercueil pour Moncton

Un groupe d’investisseurs privés tente d’implanter une équipe d’expansion de la Ligue canadienne de football à Halifax. La Ville de Moncton se dit prête à appuyer le projet.

La LCF a confirmé, jeudi, avoir eu des discussions avec un groupe intéressé à installer une équipe d’expansion à Halifax.

Un dirigeant de la ligue a indiqué qu’il n’y avait pas d’échéancier pour prendre une décision. Un des défis pour Halifax est le fait que la ville n’a pas de stade pour accueillir une équipe de la LCF.

«Même si ce groupe a été professionnel, enthousiaste et impressionnant, ces conversations sont relativement nouvelles et un processus très approfondi de cueillette d’informations doit être mis en place et complété avant que nous puissions pleinement juger de la viabilité du projet.»

Le réseau TSN a rapporté jeudi que le groupe a fait une présentation devant le bureau des gouverneurs de la ligue il y a plusieurs semaines, à Toronto. Le rapport identifie aussi Anthony LeBlanc, ancien président des Coyotes de l’Arizona dans la LNH, comme un des partenaires du groupe.

L’ajout d’une équipe dans les Maritimes permettrait à la ligue de non seulement avoir une portée d’une côte à l’autre, mais aussi de compter sur deux sections de cinq équipes.

La LCF avait accordé une équipe conditionnelle à Halifax en 1982 – qui devait s’appeler les Schooners de l’Atlantique -, mais le stade n’a jamais été construit en raison d’un problème de financement. La LCF a présenté des matchs de saison régulière à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2010, 2011 et 2013.

Moncton appuie le projet

La possibilité qu’une équipe de la Ligue canadienne de football s’installe à Moncton a fait couler beaucoup d’encre, de 2010 à 2013, quand la ville du Sud-Est a accueilli trois matchs de football professionnel.

Si la ligue avait exprimé son désir d’avoir une présence dans les Provinces atlantiques, aucun investisseur ou groupe d’investisseurs n’a voulu prendre le risque d’établir une équipe de football professionnel à Moncton.

Greg Turner, conseiller municipal de Moncton et président d’Événements Moncton, croit que l’établissement d’une équipe à Halifax enfoncerait le dernier clou dans le cercueil d’une franchise monctonienne. Il voit tout de même l’idée d’un bon oeil.

«Si le Canada atlantique a une franchise de la LCF, ça serait bon pour la LCF et bon pour le Canada atlantique. Nous le supportons et nous serions très contents pour eux.»

«Nous espérions de travailler avec les franchisés pour que l’équipe ait une présence à Moncton. Ça pourrait être sous la forme de matchs présaison ou de saison régulière, ou même d’un camp d’entraînement. Nous avons un stade sur un campus, donc nous avons de bonnes installations à leur offrir. Le tout est très préliminaire, mais notre porte est grande ouverte.»

M. Turner affirme que la Ville de Moncton n’a pas encore eu de discussions avec les investisseurs d’Halifax. Il s’attend cependant à ce que le dialogue s’ouvre prochainement.

La Ville d’Halifax n’entend pas prendre l’initiative

Le maire de Halifax, Mike Savage, a déclaré que le projet d’une équipe d’expansion de la Ligue canadienne de football dans la ville est une «opportunité stimulante». Mais la municipalité n’entend pas prendre l’initiative dans le dossier.

Savage a rappelé que l’intérêt pour une équipe de football et d’un stade dans la ville n’est pas nouveau. Halifax ne possède pas actuellement un stade capable d’accueillir une équipe de la LCF.

Mais il avertit qu’un stade n’est pas une priorité pour la municipalité, et tout projet en ce sens devrait être mené par le secteur privé.

Savage a ajouté que même si le projet n’est pas encore au stade de décision, il «pourrait constituer une opportunité stimulante pour la région de Halifax».

La ligue a fait savoir dans un communiqué que les discussions avec le groupe de Halifax intéressé à obtenir une équipe en sont à leurs débuts et qu’un «processus d’analyse et d’évaluation devra être mis en place et complété avant de connaître la viabilité d’un tel projet».

-Avec des extraits de la Presse canadienne