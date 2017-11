Accident mortel de la route à Tabusintac

Une femme est décédée lors d’un accident de voiture survenu à Tabusintac, au Nouveau-Brunswick.

La GRC est arrivée sur les lieux de la sortie de route vers 15h30.

Le véhicule circulait sur le chemin Gaythorne, à Tabusintac, quand il a quitté la route. Une femme de 80 ans de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, est décédée sur les lieux.

Les deux autres passagers et la personne qui conduisait la voiture, tous des octogénaires, ont été transportés à l’hôpital où on ne craint pas pour leur vie.

Les policiers poursuivent leur enquête pour établir la cause de l’accident. La vitesse et l’alcool n’étaient pas en cause.