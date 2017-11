Le tueur en série Charles Manson est décédé

Le tristement célèbre tueur en série Charles Manson est mort dimanche à l’âge de 83 ans, après avoir passé près de 50 ans en prison pour une multitude de meurtres commis en 1969.

Le tueur s’est éteint à 20 h 13, heure locale, de causes naturelles, dans un hôpital du comté de Kern, selon le communiqué du département pénitentiaire de l’État de la Californie.

Une porte-parole des autorités pénitentiaires californiennes a dit qu’une autopsie sera pratiquée, mais que la suite des événements est nébuleuse. On ne connaît aucune famille à Manson et si aucun proche n’est identifié d’ici dix jours, la loi californienne prévoit que l’État décidera si la dépouille doit être inhumée ou incinérée.

On ne sait pas non plus si Manson avait demandé des funérailles ou une autre cérémonie. Le sort de ses biens, dont des oeuvres d’art et au moins deux guitares, est également incertain. La loi impose à l’État de protéger sa propriété pendant au moins un an en cas de dispute concernant son héritage.

Criminel de petit acabit qui multipliait les séjours en prison depuis l’enfance, Manson — un gourou très charismatique — s’est entouré dans les années 1960 de fugueurs et d’autres gens en quête de sens, donnant naissance à une «famille» à qui il a ordonné de massacrer certains des mieux nantis de Los Angeles. Les procureurs affirment que son but était de déclencher une guerre raciale — une idée qu’il aurait puisée dans la chanson «Helter Skelter», des Beatles.

Manson et ses disciples avaient été reconnus coupables des meurtres de sept personnes, dont celui de la femme du réalisateur Roman Polanski, l’actrice Sharon Tate, qui était enceinte.

Ces meurtres ont horrifié le monde. Combinés à la violence qui a éclaté en 1969 lors d’un concert des Rolling Stones à Altamont, ils ont exposé au grand jour le côté sombre, dangereux et drogué du mouvement de la contre-culture et ont semblé sonner le glas du «peace and love».

Malgré les preuves accablantes qui pesaient contre lui, Manson a maintenu pendant tout son procès qu’il était innocent et que la société était la seule coupable.

«Ces enfants qui vous attaquent avec des couteaux, ce sont vos enfants, avait-il déclaré. Vous leur avez enseigné, pas moi. J’ai seulement essayé de les aider à se tenir debout.»

Linda Deutsch, qui avait couvert le procès Manson pour le compte de l’Associated Press, affirme qu’il laisse derrière lui un «héritage de mal et de haine et de meurtre».

«Il a pris des jeunes gens impressionnables et il les a convaincus qu’il avait réponse à tout, a-t-elle dit. Il dépassait tout ce qu’on avait déjà vu dans ce pays.»

La «famille Manson» a tué cinq personnes à la résidence de Mme Tate le 9 août 1969, puis deux autres le lendemain. Trois mois plus tard, un proche de Manson qui avait été arrêté dans une affaire de drogue s’est confié à un codétenu, menant à l’arrestation de Manson.

Dans l’histoire du crime américain, Manson incarne le mal, un petit homme barbu et échevelé au regard démoniaque, avec une croix gammée gravée sur le front.

Au terme d’un procès qui a duré près d’un an, Manson et trois de ses acolytes – Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten – ont été condamnés à mort. Ils ont échappé à la peine capitale lorsque la Cour suprême des États-Unis a suspendu la peine de mort en 1972.