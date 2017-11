Justin Trudeau présentera des excuses à la communauté LBGTQ2

Les Canadiens ayant fait face à des poursuites criminelles, ayant été chassés de l’armée ou congédiés de la fonction publique à cause de leur orientation sexuelle recevront des excuses officielles du premier ministre avant la fin du mois.

Le 28 novembre, le gouvernement présentera des excuses officielles en Chambre aux Canadiens LGBTQ2 pour la persécution et les injustices subies et pour avancer ensemble vers l’égalité et l’inclusion.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 19 novembre 2017