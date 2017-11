175 000$ pour des améliorations au service d’oncologie de Campbellton

La Fondation des amis de la santé du Restigouche et la campagne de l’Arbre de l’espoir collaborent afin d’améliorer les services d’oncologie à l’Hôpital régional de Campbellton.

Les deux organismes ont annoncé, mardi, qu’ils injecteront chacun 87 500$ afin de procéder à l’achat de pièces d’équipement diverses facilitant notamment la détection de cancers ou encore le bien-être général des patients en cours de traitement.

«C’est la première fois que des fonds provenant de la campagne de l’Arbre de l’espoir sont dédiés à notre fondation. On avait ciblé quelques projets prioritaires en oncologie et ce financement est très opportun puisqu’il nous permettra de les financer», explique Yves Goudreau, président du conseil d’administration de la Fondation des amis de la santé.

En imagerie médicale par exemple, il est question d’ajouter de nouveaux moniteurs à haute résolution au département.

«Ce sont des écrans vraiment importants, car ces images en haute définition permettent aux radiologistes de détecter avec précision des cancers très petits, et ce, plus rapidement. Cette technologie améliore donc de beaucoup la détection tout en permettant de faire un bilan complet de la santé du sein chez la femme», explique Annie Carré, gestionnaire adjointe du département.

Ailleurs dans l’établissement, on parle de l’ajout d’un cryostat (utilisé pour le diagnostic et le suivi des cancers), de six fauteuils de traitement spécialisés, de deux moniteurs de signes vitaux pour les patients en oncologie ainsi que d’un réfrigérateur afin de conserver les médicaments à une température constante.

Vice-président provincial au cabinet de l’Arbre de l’espoir, Claude Paré a pour sa part rappelé que le but de son organisation était notamment d’offrir de meilleurs soins au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard de Moncton, d’investir dans la recherche contre le cancer, d’aider à l’hébergement des patients et d’améliorer la qualité des traitements.

«On veut aussi améliorer les soins dans les unités satellites du nord de la province, dont Campbellton. Et ce qui est particulièrement plaisant, c’est qu’on parle ici du fruit d’une collaboration entre deux organisations qui ont un objectif commun, soit de s’assurer qu’un patient atteint de cancer ait accès aux meilleurs soins possibles près de chez lui», a-t-il indiqué.

À noter que le radiothon annuel de l’Arbre de l’espoir aura lieu ce vendredi.