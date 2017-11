Affaire Vienneau: les policiers ne sont pas encore tirés d’embarras

Maintenant que les procédures criminelles visant les deux policiers impliqués dans la mort de Michel Vienneau sont terminées, l’enquête de déontologie pour inconduite de ces agents sera déclenchée sous peu.

Les services des poursuites publiques ont décidé de ne pas en appeler de la décision de relaxer Patrick Bulger et Mathieu Boudreau, qui étaient accusés d’homicide involontaire.

La Cour du Banc de la Reine est parvenue à la même conclusion que la Cour provinciale. Les policiers n’ont pas eu à subir de procès pénal.

«La situation est due à un élément tragique et non criminel. Lors de l’enquête préliminaire, la question était de savoir si c’était un acte criminel. Des preuves ont été présentées, des témoins ont comparu et la juge Dugas-Horsman, de la Cour provinciale, a conclu que ce n’était pas un geste illégitime. Lors de la révision judiciaire, la juge a confirmé la même chose. Si la population peut avoir l’histoire complète, elle va comprendre que c’est un tragique accident et non un événement criminel», a déclaré Brian Munro, l’avocat de Patrick Bulger.

Les policiers feront tout de même face à une enquête de déontologie. À la suite du drame, l’ancien chef de force policière de Bathurst avait déposé une plainte d’inconduite contre ces deux membres auprès de la Commission de police du Nouveau-Brunswick.

L’examen avait été suspendu en raison des procédures judiciaires. Il va reprendre prochainement.

«La force policière de Bathurst assumera la responsabilité de l’enquête sous la supervision de la Commission de Police du Nouveau-Brunswick. Un individu, choisi dans la liste d’enquêteurs que dresse et tient à jour la Commission, sera chargé de mener l’enquête sur la plainte (…). La force policière et la Ville de Bathurst maintiennent leur engagement à voir à ce qu’une démarche d’enquête intègre et qu’un processus juste et équitable soit effectuée», a assuré Luc Foulem, le porte-parole de la municipalité de Bathurst.

Michel Vienneau, de Tracadie, et sa compagne Annick Basque revenaient d’un voyage à Montréal en train quand ils ont été interceptés par des policiers, le 12 janvier 2015. Un tuyau à Échec au crime prétendait que le couple avait en sa possession un chargement de pilules illégales, ce qui s’est révélé faux.

Les policiers n’ont pas pris le temps de faire d’autres vérifications que celles prouvant que M. Vienneau était bien propriétaire d’une voiture comme celle mentionnée à Échec au crime.

Selon les témoignages des policiers présents le jour du drame, le véhicule de M. Vienneau avançait en direction de Patrick Bulger. Celui-ci a indiqué que l’auto l’a frappé à un genou. Mathieu Boudreau, croyant la vie de son collègue en danger, a fait feu à quatre reprises sur le véhicule de Michel Vienneau.

Selon une criminologue de l’Université de Moncton, à moins que d’autres témoignages prouvent le contraire, le recours à la force des policiers était justifié s’ils jugeaient qu’ils risquaient de se faire percuter par M. Vienneau.

«Pour ce qui est de l’acte lui-même, quand les policiers ont utilisé leur arme à feu, c’est parce que leur vie était en danger, selon les faits présentés. L’auto était devenue une arme. Je ne crois pas que les policiers auraient pu être reconnus coupables au criminel», avance Marie-Andrée Pelland.

Cependant, l’intervention précipitée est très questionnable, selon la professeure.

«Ce qui est problématique dans l’histoire, c’est comment ils en sont arrivés à reconnaître que le cas de M. Vienneau méritait une intervention imminente et importante. Il est juste de s’interroger sur les raisons d’agir si rapidement pour une personne qui n’avait pas d’antécédents criminels. Il n’y avait pas nécessairement une personne en danger imminent. On aurait pu procéder autrement», croit-elle.

Entre l’heure à laquelle le superviseur de l’Unité d’intelligence du Nord-Est a pris connaissance des renseignements d’Échec au crime (9h53) et l’arrivée des premiers policiers à la gare de Bathurst, environ 20 minutes s’étaient écoulées. Le train est arrivé vers 11h20.

«Dégoûtés, mais pas surpris»

Les Amis de Michel Vienneau sont outrés du dénouement du processus criminel.

«Nous sommes royalement dégoûtés du retrait du service des poursuites du Nouveau-Brunswick. Nous ne sommes pas surpris. Des arrangements entre les policiers ont fait en sorte que les juges n’ont pas pu prendre la décision d’apporter ce cas en procès. Ce n’est pas acceptable que Michel Vienneau, un homme d’affaires, soit tué et qu’il n’y a personne de responsable. C’est aberrant que la police soit au-dessus de la loi», se révolte Camille McLaughlin, le porte-parole du groupe.

«La preuve n’est pas ressortie dans les témoignages (durant l’enquête préliminaire). Ça veut dire que le système ne fonctionne pas quelque part», clame-t-il.

Ils fondent maintenant leur espoir sur une enquête du coroner. Quitte à faire circuler une pétition pour forcer sa tenue.

«C’est pour éclairer la population sur ce qui s’est passé. Elle a le droit de savoir. Ça ne peut pas rester comme cela. L’enquête du coroner pourrait conclure que les procédures n’ont pas été suivies et déboucher sur des recommandations pour ne plus que ça se reproduise», dit M. McLaughlin.

La page Facebook Justice pour Michel Vienneau compte un peu plus de 570 membres.