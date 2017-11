Dieppe envisage une légère hausse de taxe foncière

Le taux d’imposition foncière devrait augmenter à Dieppe en 2018 alors que plusieurs projets importants sont à l’horizon.

L’administration municipale suggère de revoir à la hausse le taux d’imposition: il pourrait augmenter d’un cent pour passer à 1,6295 par 100 dollars d’évaluation

Si la proposition est approuvée par les conseillers, les propriétaires d’une maison type à Dieppe évaluée à 185 000$ devront donc débourser 3 015$ en impôt foncier en 2018, soit 19$ de plus que l’an dernier.

L’administration propose aussi une majoration de 12$ de la facture d’eau et d’égout (+1,3%).

«L’augmentation du taux d’imposition permettra de réduire notre taux d’endettement, de faire des réserves pour les projets à venir et d’avoir un impact moins important à moyen terme sur les résidents», a indiqué Marc Melanson lors des délibérations budgétaires organisées cette semaine.

Le directeur général de la Ville de Dieppe précise que la prudence est de mise alors qu’un aucun emprunt majeur ne disparaîtra des livres de la municipalité avant 2021. De plus, la cité s’apprête à financer plusieurs projets d’envergure au cours des prochaines années.

Elle entend financer à hauteur de 5,5 millions $ la construction d’un centre sportif et communautaire en remplacement de l’aréna Centenaire.

À partir de 2019, la municipalité déboursera 750 000$ sur trois ans pour l’organisation des Jeux de la Francophonie 2021 qu’elle accueillera avec sa voisine, Moncton.

Dieppe devra aussi contribuer à la construction du nouveau poste de police du Grand Moncton. Le projet devrait se concrétiser l’an prochain, mais le coût exact est encore à déterminer.

Le mois prochain, le conseil municipal devra choisir d’adopter le budget de fonctionnement général de 54 millions $. Il s’agit d’une progression de 1% sur un an.

Plusieurs travaux routiers sont prévus pour 2018: la réfection de l’Avenue industrielle pour la relier à la route 15 (1,1 million$), le prolongement des rues du Collège et Alain-Gillette (3,6 millions $) et la construction de nouveaux sentiers près de la rue Belle-Forêt et du chemin Melanson, aux abords de la nouvelle école.

Selon les estimations, Dieppe bénéficiera d’une augmentation de son assiette fiscale de 1,25%, ce qui marque un ralentissement par rapport aux années précédentes. À titre d’exemple, l’assiette fiscale avait connu un bond de 9% en 2012.

«Bien que nous soyons en croissance, cette croissance n’est plus ce qu’elle était et nous oblige à faire des choix parfois difficiles et stratégiques», souligne Marc Melanson.

La majorité des revenus de la municipalité (91,3%) proviennent des impôts fonciers. Les subventions du gouvernement provincial (péréquation) représentent seulement 1,9% des revenus.

Les salaires des employés coûtent 15,8 millions $, soit la plus grosse dépense de la municipalité. Environ 8,5 millions $ seront consacrés au paiement de la dette et 5,46 millions pour les services de police.

Un jeune conseiller laisse sa place

Les Dieppois sont appelés aux urnes le 14 mai pour élire un nouveau conseil général. L’élection partielle fait suite à la démission Jordan Nowlan qui occupait le poste depuis 2012.

L’ancien conseiller âgé de 24 ans a mis fin à ses fonctions le mois dernier après avoir accepté un emploi de sauveteur aux Bahamas. Il travaille depuis sur l’île privée Castaway Cay, qui sert d’escale aux bateaux de croisière de Disney Cruise Line.

Les résidents qui souhaiteraient se porter candidats devront se faire connaître entre le 9 et le 20 avril 2018. Ils doivent être citoyens canadiens de 18 ans et plus et avoir vécu à Dieppe depuis au moins six mois.