Le droit de sortir de classe pour aller aux toilettes

Les enseignants doivent-ils permettre aux élèves d’aller aux toilettes durant leur cours ou réglementer le nombre de sorties, voire carrément les interdire?

Une mère de famille de la région Chaleur s’objecte à ce qu’on refuse aux élèves de sortir de classe quand ils ont une envie pressante.

Deux de ses enfants – qui préfèrent se confier sous le couvert de l’anonymat, ce qui explique pourquoi nous ne dévoilons pas non plus le nom de la maman – sont scolarisés à l’École secondaire Népisiguit à Bathurst.

«Il y a des pauses de 5 et de 10 minutes entre les cours, mais il faut que tu arrêtes à ton casier pour ramasser ton cartable et parfois, faire une longue distance pour aller à l’autre cours», explique une des filles.

Elle ne peut quitter momentanément une certaine matière qu’une fois par mois. Une autre professeure se serait montrée plutôt inflexible en début d’année, en refusant tout va-et-vient. Cependant, elle aurait vite laissé tomber sa politique.

«J’ai parlé aux deux enseignantes et elles m’ont dit qu’elles voulaient réduire le trafic dans les corridors pendant les heures de classe. Elles ont dit que ça prenait un papier du médecin pour avoir des autorisations spéciales», relate la mère.

Dans les faits, les deux élèves du secondaire n’ont jamais eu à attendre plusieurs heures pour aller au petit coin. Cependant, la maman prend les devants.

«C’est un droit ou un privilège d’aller aux toilettes? De plus, si tu te retiens, tu peux avoir de grosses conséquences, comme une infection de vessie. Je comprends qu’ils ne veulent pas que ce soit le free for all. S’ils prennent cette décision pour ne pas que les jeunes sortent de l’établissement, c’est punitif pour les autres. Ça peut être une torture si tu ne vas pas aux toilettes», argumente le parent.

La maman s’est même plainte de la situation au ministre de l’Éducation, le député du coin, Brian Kenny. Dans sa réponse datée du 11 octobre dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, M. Kenny indique que son ministère «n’est pas en mesure d’intervenir dans cette gestion locale».

Le District scolaire francophone Nord-Est n’a pas de directive sur les permissions de sorties durant les cours.

«À moins que l’école ait une directive à ce sujet, la gestion des toilettes demeure la responsabilité de l’enseignant de salle de classe», nous a répondu Annie LeBlanc-Levesque, la porte-parole de l’organisation.