Près de 40 postes de médecins sont vacants au N.-B.

Il y a près de 40 postes vacants en médecine au Nouveau-Brunswick. Les réseaux de santé s’activent pour recruter médecins et spécialistes en plus de mettre sur pied des stratégies afin de contrer les taux de roulement élevés.

À lui seul, le réseau Vitalité cherche 21 spécialistes et 6 médecins de famille. Par exemple, selon une liste du gouvernement provincial, on a besoin, à Bathurst, d’un chirurgien général et d’un chirurgien plastique.

«La réalité pour Vitalité, c’est qu’on a 34 postes vacants, dont 7 où il y a des candidats potentiels confirmés. En réalité, il y a quand même 27 postes vacants», a confirmé à l’Acadie Nouvelle la Dre France Desrosiers, vice-présidente aux affaires médicales, formation et recherche.

Chaque année, le réseau de santé francophone embauche de 20 à 30 médecins. Cependant, beaucoup d’entre eux quittent la province pour pratiquer ailleurs. Il est surtout difficile de retenir les spécialistes. Ils laissent le Nouveau-Brunswick pour plusieurs raisons, mais deux phénomènes sont récurrents.

«Généralement, c’est en raison de l’éloignement. Quand on va chercher nos spécialistes qui ne viennent pas de notre province, à un moment donné, certains retournent dans leur province d’origine.»

«Un autre phénomène, c’est que nous sommes l’une des provinces au Canada où nous acceptons plus facilement les certifications de l’étranger. Alors, il y a des gens qui viennent ici pour faire un certain nombre d’années afin d’avoir un permis régulier pour avoir accès aux autres provinces du Canada. Ensuite, ils quittent», a précisé la Dre Desrosiers.

Le recrutement et la rétention de médecins de famille sont de moins grands obstacles. L’Université de Moncton offre la formation, ce qui aide à pourvoir les postes dans la région du Grand Moncton et, par rebond, en milieu rural.

«Le programme est très complet à Moncton et il y a un très haut pourcentage de rétention des médecins dans la province. J’ai au-dessus de 80%. J’ai près de 85% de rétention».

Dans les régions plus au nord de la province, le recrutement est toutefois plus difficile. Les nouveaux médecins préfèrent souvent s’installer en milieu urbain.

«Je dirais que c’est multifactoriel. Il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent être dans un milieu urbain pour leur qualité de vie. Ils préfèrent être proches de toutes sortes de ressources. L’autre facteur est la capacité pour les spécialistes de travailler dans de plus grandes équipes. Il y a donc un effet sur la qualité de vie quand on est plus pour se partager la charge de travail, mais aussi au niveau de la qualité de la pratique.»

Des incitatifs à l’embauche sont offerts. Si un médecin s’engage à pourvoir un poste vacant pour 12 mois, il recevra une bourse 8000$. S’il compte s’établir pour une période d’au moins 2 ans, il obtiendra 20 000$.

Le ministère de la Santé et ses deux réseaux font du réseautage et s’activent dans les foires de recrutement afin de trouver des candidats potentiels. Ces efforts semblent porter leurs fruits selon le ministère.

«Même si le nombre de médecins en exercice change constamment, les efforts de recrutement tiennent compte des médecins qui quittent le système et donnent même de meilleurs résultats. Par exemple, à la fin octobre, il y avait davantage de médecins de famille et de spécialistes, soit 90 de plus, qu’il y a trois ans», a expliqué par courriel une porte-parole du ministère de la Santé, Sarah Williams.

Au réseau Horizon, seulement 11 postes sont vacants. Comme au réseau Vitalité, le recrutement est une priorité.

«Le recrutement de médecins est une priorité pour Horizon pour s’assurer que le Nouveau-Brunswick a un nombre adéquat de professionnels pour répondre aux demandes grandissantes des patients», a avancé par courriel le Dr Edouard Hendriks, vice-président aux affaires médicales académique et recherche à Horizon.

Le Dr Hendriks affirme du coup que ces postes vacants n’affectent pas la qualité des soins aux patients.

Mercredi matin, le gouvernement provincial doit faire une mise à jour sur ses efforts de recrutement des médecins.