Campbellton: un homme de 68 ans porté disparu

La disparition de William John Paul a été signalée à la GRC mardi. Les policiers demandent l’aide du public pour le retrouver.

L’homme de 68 ans aurait voyagé entre Boston, au Massachusetts, et Campbellton, au Nouveau-Brunswick, en faisant du pouce. Il a traversé la frontière canado-américaine le 16 novembre, à Chartierville, au Québec. Sa disparition a été signalée le 21 novembre.

William John Paul mesure 168 cm ( 5 pi 6 po) et pèse 86 kilos (190 livres). Il a les cheveux courts et foncés, et les yeux bruns. Il porte des lunettes, et il se laisse souvent pousser une moustache ou une barbiche. La police et sa famille s’inquiètent pour lui, car il a plusieurs problèmes de santé.

Quiconque a des renseignements concernant l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Détachement de Campbellton de la GRC au 506-789-6000.