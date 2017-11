Le Festival régional de la patate de Grand-Sault est sauvé

Une rencontre de la dernière chance qui s’est déroulée mardi soir a vraisemblablement permis d’assurer la survie du Festival régional de la patate de Grand-Sault.

Faute de bénévoles au sein de son comité organisateur et devant le départ prochain de son président, l’avenir du populaire évènement estival semblait des plus incertains.

Une quinzaine de personnes ont répondu à l’appel du président sortant du festival, Brian Mulherin, et ont manifesté leur intention de s’impliquer activement dans l’organisation de l’évènement.

Deux postes clés au sein du comité organisateur ont d’ores et déjà été pourvus au cours de la rencontre, soit celui de président et de secrétaire.

C’est dorénavant à David Raines que reviendra la tâche de veiller à l’organisation et au bon déroulement du Festival régional de la patate de Grand-Sault, l’un des plus anciens évènements du genre toujours en activité au Nouveau-Brunswick.

Emballé par le défi qui l’attend, le nouveau président n’entend pas procéder à une refonte en profondeur du festival.

«Il y a déjà une structure et un modèle de programmation qui sont en place et qui ont fait leurs preuves. Je vais simplement travailler à rendre le festival encore plus intéressant», a indiqué David Raines.

«Des activités familiales, des spectacles sur scène et des soirées d’humour vont sans doute se retrouver à nouveau dans la programmation, mais la population est tout de même invitée à faire part au comité de ce qu’elle aimerait avoir comme activités dans le cadre du festival», a-t-il ajouté.

La première tâche qui attend le nouveau comité organisateur sera de faire le plein de commanditaires afin d’assurer la pérennité du festival et de pouvoir offrir aux festivaliers une programmation de qualité.

Présent à la rencontre, le conseiller municipal Renaud Ouellette s’est dit soulagé à l’idée de voir le Festival régional de la patate de Grand-Sault poursuivre ses activités.

«Nous sommes plus que contents et enthousiasmés, nous ne voulions pas voir notre festival disparaitre. C’est un atout économique pour la ville de Grand-Sault et pour ses citoyens», a affirmé le représentant municipal.

«Sans aucun festival, ça serait de détruire notre programme culturel», a ajouté Renaud Ouellette, tout en précisant que les élus municipaux n’ont jamais envisagé un seul instant la possibilité de voir le festival être rayé du paysage et qu’un plan de survie aurait été institué par la municipalité en cas de besoin.