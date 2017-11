Des homards à l’école!

L’Écocentre Homarus, un centre d’interprétation situé au quai de Pointe-du-Chêne, prend la route afin de présenter ses expériences interactives sur la vie marine dans les salles de classe.

Assis par terre dans un petit groupe d’une école de Moncton-Nord, une vingtaine d’élèves écoutent attentivement alors que Maryse Cousineau, du laboratoire mobile Homarus, explique la biologie du homard.

Étape par étape, elle décrit comment le crustacé évolue à travers ses quatre phases larvaires, comment il se mue afin de poursuivre sa croissance, et comment la femelle protège des dizaines de milliers d’oeufs avant qu’ils soient prêts à être relâchés dans la mer.

Périodiquement, les enfants lèvent la main et posent des questions.

«Le homard est-il un garçon?», demande un élève. «L’étoile de mer peut-elle manger un crabe?», pose une jeune en examinant une station sur les chaînes alimentaires. «Jusqu’à quel âge le homard vit-il?», interroge une autre.

Patiemment, Mme Cousineau leur répond: «certains homards sont des garçons, et d’autres sont des filles. Peut-être, si le crabe est blessé. Plus de 60 ans dans les bonnes conditions».

À mesure qu’elle répond à une question, d’autres lui sont posées. La curiosité des élèves est insatiable.

Mme Cousineau fréquente les écoles francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick depuis 2014 avec le laboratoire mobile. Accompagnée d’une variété de poissons et de crustacés, elle visite de 20 à 30 établissements chaque année, où elle anime des sessions d’une heure sur la vie marine.

Les élèves de la maternelle à la huitième année ont l’occasion de faire des apprentissages interactifs et de toucher des espèces maritimes.

«Le laboratoire est toujours accueilli avec enthousiasme, tant des élèves que du personnel. C’est du concret, c’est de l’interactif. Les jeunes ont la chance de toucher, de manipuler et d’apprendre par eux-mêmes.»

En transmettant les connaissances de l’écocentre Homarus dans les écoles, Mme Cousineau espère créer de futurs citoyens qui seront sensibles à la santé des écosystèmes marins.

«On veut vraiment sensibiliser les jeunes à la science et à la conservation. On espère que les jeunes seront conscientisés à des idées comme le fait que le homard, bien qu’il a bon goût, est dépendant de plusieurs choses. On espère que des activités comme ça créeront de futurs citoyens sages et responsables.»

Le laboratoire mobile Homarus continue d’évoluer avec les besoins changeants de la société et les capacités financières de l’organisme. Mme Cousineau espère y ajouter une thématique sur les changements climatiques.

L’Écocentre Homarus est un organisme à but non lucratif créé par l’Union des pêcheurs des Maritimes. En plus de gérer un centre d’interprétation, il supervise l’ensemencement de milliers de larves de homard, chaque été dans la baie de Shediac.