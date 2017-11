Onze homicides en 2016 au Nouveau-Brunswick: le taux demeure stable

Le taux d’homicides est demeuré stable au Nouveau-Brunswick l’année dernière, selon des données publiées mercredi par Statistique Canada. La province s’en tire avec un taux inférieur à la moyenne nationale.

Dans son rapport, l’agence fédérale rapporte que 11 cas ont été répertoriés en 2016 au Nouveau-Brunswick. Cela donne un taux de 1,46 homicide par 100 000 habitants. Le portrait était le même en 2015.

À l’échelle nationale, 611 homicides ont été rapportés en 2016, soit seulement deux de plus que l’année précédente. Mais comme la population a augmenté entre temps, le taux est passé de 1,70 à 1,68 cas par 100 000 habitants.

À noter que les données compilées par Statistique Canada touchent les cas résolus par la police (donc ceux pour lesquels la police a identifié au moins un suspect).

Les cas rapportés à la police longtemps après le décès de la victime sont ajoutés à l’année en cours lorsque les autorités sont mises au courant et qu’ils identifient un ou des suspects.

Il se peut donc que les données de 2016 comprennent un ou plusieurs homicides qui n’ont pas été commis l’année dernière.

Des cas qui ont retenu l’attention

Au Nouveau-Brunswick, où ne sont commis qu’une poignée d’homicides chaque année, les cas sont rarement noyés dans l’actualité comme ils peuvent l’être dans les plus grandes provinces.

Voici quelques homicides qui ne sont pas passés inaperçus en 2016:

Stéphane Lévesque – Cet homme de 34 a été trouvé inconscient dans une rue de Campbellton dans la nuit du 3 février 2016 après avoir été victime d’une agression. Il est mort peu après. Yannick Landry et son père Jean-Yves Landry ont plaidé coupables à des accusations d’homicide involontaire en 2017.

Gordon Albert – Le corps de cet homme de 46 ans a été retrouvé à l’extérieur d’un chalet à Baker-Brook en août 2016. Son fils, Johnny Albert, a été accusé de meurtre au premier degré après s’être livré la police. Il a été cité à procès en septembre 2017 au terme de son enquête préliminaire.

Roger Parent – Le corps de cet homme de 70 ans a été retrouvé dans sa résidence de Rivière-Verte en février 2016. Sylvain Bard, âgé de 50 ans et d’Edmundston, a par la suite été arrêté et a été accusé de meurtre au premier degré. Il a fini par plaider coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré en juin 2016 et s’est vu imposer une peine à perpétuité.

Wayne Rattray – Des restes humains ont été retrouvés sur une île de la rivière Renous, le 21 mai 2016. La police a déterminé qu’il s’agissait du corps de Wayne Rattray, 59 ans, qui était porté disparu depuis plusieurs mois. Trois hommes ont été accusés de meurtre au premier degré dans cette affaire; Kurt Andrew Hudnut, James Andrew Melanson et Luke Fran Ellick.

Michael Mark Ryan – Cet homme de 49 ans a été retrouvé sans vie dans sa résidence de Miramichi le 23 avril 2016. Brandon Blake Colford, âgé de 20 ans, a été arrêté et accusé de

meurtre au premier degré. L’accusé a plaidé coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré en janvier 2017. Il a été envoyé en taule à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans.

