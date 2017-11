Jeux de l’Acadie à Miramichi: la communauté sur une bonne lancée

Il reste encore plusieurs mois avant le début de la 39e finale des Jeux de l’Acadie à Miramichi, mais la communauté francophone attend le rendez-vous annuel avec impatience. Si l’enthousiasme débordant des jeunes du Centre scolaire communautaire Carrefour Beausoleil est un signe des choses à venir, la jeunesse sportive et culturelle acadienne sera très bien accueillie du 27 juin au 1er juillet 2018!

Quelque 269 jeunes de la maternelle à la 12e année ont lancé le bal jeudi matin lors d’un grand rassemblement dont l’objectif était de promouvoir la tenue de l’événement.

Emma Mackinnon, Maude Sonier, Maya Rousselle et Émilie Schofield sont élèves de 9e année. Elles ont bien hâte de montrer au reste de l’Acadie ce dont Miramichi est capable.

«Je trouve que c’est vraiment spécial de pouvoir accueillir les Jeux de l’Acadie. Ça n’est jamais arrivé avant et on est une minorité francophone ici. Alors de pouvoir accueillir un grand événement comme ça, c’est vraiment une bonne chose pour nous», explique Maude Sonier.

«Je pense que ça va faire que les gens nous remarquent un peu plus. Il n’y a pas beaucoup de gens qui savent qu’il y a des francophones à Miramichi», ajoute-t-elle.

Les adolescentes savent exactement à quoi il faut s’attendre l’été prochain. Emma Mackinnon et Maude Sonier ont déjà arboré le maillot bleu de l’équipe Kent à quelques reprises et elles ont pleinement l’intention d’y retourner cette année.

Émilie Schofield est une nageuse de compétition accomplie, mais elle espère prendre part aux Jeux de l’Acadie dans la compétition d’athlétisme.

Maya Rousselle s’est rendue aux jeux de Fredericton en 2017 pour encourager sa sœur. Cette année, elle compte s’engager en tant que bénévole.

«J’aimerais ça en faire. L’année dernière, j’ai seulement assisté aux parties de mini-handball de ma sœur et j’ai trouvé ça le fun!»

Selon Marc Allain, directeur général du Carrefour Beausoleil de Miramichi et président du comité organisateur de la finale des Jeux de l’Acadie, il reste encore plusieurs étapes à franchir avant la fin juin, mais la communauté est sur une bonne lancée.

«Ma relation avec les jeux est relativement nouvelle. C’est depuis Fredericton que je comprends l’ampleur de ce qui nous attend, mais je le dis avec beaucoup d’enthousiasme! Les gens attendent ça avec impatience. Les jeunes et la communauté sont contents, parce que je pense que les gens commencent à comprendre que c’est notre chance de montrer à l’ensemble de l’Acadie qui nous sommes.»

En plus de pouvoir miser sur le soutien du District scolaire francophone sud, le comité organisateur est aussi appuyé par la Ville de Miramichi et le District scolaire anglophone Nord. Plusieurs activités sportives se tiendront à l’école Miramichi Valley High School, située tout près du Carrefour Beausoleil.

«Les jeunes seront hébergés à Miramichi Valley et possiblement à l’école Max Aitken, parce qu’il n’y a pas assez de place au Carrefour pour accueillir tout le monde. On a eu une rencontre avec le directeur du district anglophone. On a non seulement eu tout ce qu’on espérait obtenir, mais aussi des choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Ils ont proposé une personne bilingue du district pour siéger au comité organisateur, alors nous avons un lien direct avec eux.»

En temps normal, Rachel Bernard est directrice du développement communautaire au Carrefour Beausoleil. Au cours des prochains mois, en plus d’exécuter ses tâches habituelles, elle s’investira à fond dans la préparation des Jeux de l’Acadie en tant que responsable du secteur de services aux athlètes (hébergement, transport, alimentation).

«Quand tu vois les jeunes faire ce qu’ils font, comme ç’a été le cas ce matin, tu veux faire quelque chose pour les encourager. C’est vraiment important de promouvoir la langue française, notre patrimoine et l’Acadie. On ne veut pas oublier qui on est ni d’où on vient.»