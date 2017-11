Moncton: une adolescente de 14 ans manque à l’appel

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver une adolescente de 14 ans, de Moncton, qui a été vue pour la dernière fois le 21 novembre 2017.

Serena Bourque mesure 157 cm (5 pi 2 po) et pèse environ 52 kilos (115 livres). Elle a les cheveux bruns mi-longs et les yeux bleus. La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un pantalon en molleton gris, un chandail à capuchon blanc et un coupe-vent noir et des chaussures de sport blanches ou grises. Elle avait aussi un sac à main noir.

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où elle pourrait se trouver peut communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.