La tournée d’information et d’opposition au programme extra-mural proposé par le gouvernement s’est déplacée à Grand-Sault mercredi. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

La série de rencontres organisée par divers organismes francophones opposés à la privatisation du Programme extra-mural du Réseau de santé Vitalité s’est déplacée au Nord-Ouest de la province.

Après un arrêt à Edmundston mardi soir, la tournée d’information s’est transportée à Grand-Sault mercredi. Environ 75 personnes se sont déplacées au Club de l’âge d’or de l’endroit afin d’entendre les propos de représentants provenant de divers organismes qui dénoncent farouchement la décision du gouvernement Gallant de confier à Medavie la prestation de ce programme.

La coalition comprend des organismes tels que l’Association francophone des aînés du N.-B., Égalité Santé en français, Vitalité, l’Association des Universités du 3e âge du N.-B., la Société des enseignantes et enseignants retraités francophones du N.-B., La SANB, le Regroupement féministe du N.-B., la Fédération des citoyens(ne)s aîné(e)s du N.-B. ainsi que la Coalition pour les droits des aînés et des résidents des foyers de soins.

«C’est une rencontre importante, car c’est à notre tour de s’opposer à ce qui se fait dans la province. On fait des coupures et des changements sans nous dire ce qu’il y a derrière ça. J’aimerais bien avoir l’heure juste et savoir où l’on s’en va», a affirmé Lionel Arsenault, un résident de Grand-Sault.

«Je viens entendre ce qu’il a à dire au sujet de la privatisation des soins. D’après ce que j’entends, ce n’est pas une bonne chose et on est en train de détruire notre système de santé», a pour sa part lancé Micheline Desjardins, une citoyenne de Saint-André qui était également présente à la rencontre.

À l’extérieur de la salle, le député Chuck Chiasson accueillait les participants en leur remettant un document qui défend les changements en santé mis de l’avant par son gouvernement.

Le représentant de la circonscription Victoria-la-Vallée estime que le Programme extra-mural n’est nullement privatisé et que les soins de santé apportés seront désormais de meilleure qualité.