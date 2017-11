301 médecins embauchés au cours des trois dernières années au N.-B.

La Dre Caroline Sheitoyan-Pesant est l’une des dernières recrues du Centre hospitalier universitaire Dr-George-L.-Dumont à Moncton. La microbiologiste est l’un des 301 médecins embauchés au cours des trois dernières années au Nouveau-Brunswick.

Originaire de Montréal, la Dre Sheitoyan-Pesant a entendu parler de l’Université de Moncton et du CHU Dumont alors qu’elle étudiait en médecine à l’Université de Sherbrooke. Les deux établissements offrent une formation médicale en collaboration à Moncton.

«Quand j’étais étudiante, je suis venu au CHU Dumont. J’ai donc passé deux mois en plein hiver ici. J’ai vraiment beaucoup aimé mon expérience et je trouvais que le CHU Dumont est un milieu de travail hyperstimulant. C’est un centre hospitalier universitaire, il y a donc des occasions d’enseignement», s’est exclamée la microbiologiste.

«En plus, la ville est vraiment bien. Il y a de belles vieilles maisons en arrière du CHU Dumont. J’en ai donc acheté une avec mon conjoint et là je peux marcher au travail. Pour toutes ces raisons, je suis extrêmement satisfaite de mon choix et ce qui est bien avec la ville, c’est que si j’ai des événements avec la famille à Montréal, je peux prendre un petit vol avec Air Canada et le tour est joué», a-t-elle ajouté.

La jeune médecin a livré son témoignage lors d’une conférence de presse tenue à l’Hôpital de Moncton où le gouvernement provincial s’est targué, jeudi après-midi, d’avoir embauché quelques centaines de médecins au cours des trois dernières années.

Sur les 301 médecins recrutés au cours des 36 derniers mois, seulement 90 d’entre eux occupent un nouveau poste. C’est donc dire qu’une fois ici, les médecins sont parfois difficiles à garder. Ça, le premier ministre Brian Gallant en est bien conscient.

«Je pense que c’est normal. Il y aura des personnes qui vont sortir du système. Il y en a qui vont prendre leur retraite, d’autres c’est peut-être pour d’autres raisons et ils restent à l’intérieur de la province et il y en a d’autres, c’est possible, qui vont aller ailleurs», a indiqué M. Gallant à l’Acadie Nouvelle.

Le premier ministre Brian Gallant a annoncé jeudi après-midi que la province a embauché 301 médecins depuis trois ans. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Le directeur médical au CHU Dumont, le Dr Martin Robichaud applaudit la nouvelle approche provinciale de recrutement des médecins qui allie, entre autres, réseautage et suivi des étudiants en médecine originaires du Nouveau-Brunswick.

Néanmoins, la mission reste difficile à accomplir. Comme le révélait l’Acadie Nouvelle plus tôt cette semaine, il y a toujours près de 40 postes vacants en médecine au Nouveau-Brunswick.

«La tâche de recruter des médecins demeure ardue. La plupart du temps, ça devient un exercice de persuasion parce que dans plusieurs cas on demande à de jeunes médecins de quitter de grandes villes pour s’installer dans nos régions rurales», a précisé le Dr Robichaud.

Le premier ministre demeure toutefois positif. Ce qui est crucial selon lui, c’est que le Nouveau-Brunswick a aujourd’hui plus de médecins qu’il y a trois ans.

«Alors, ce qui est important c’est qu’on voit un gain net lorsqu’on vient à avoir des médecins et des spécialistes ici dans notre système de santé. Ce qui est important de réaliser c’est qu’on ne peut pas le faire en vase clos. Il faut travailler avec les intervenants, avec les réseaux de la santé et la société médicale qu’on aura des résultats pour les gens du Nouveau-Brunswick pour faire en sorte d’avoir un système de soins de santé de haute qualité dans toutes les régions de la province», a-t-il ajouté.

Pour la Dre Sheitoyan-Pesant, la mission semble avoir été un succès.

«Je ne pouvais rêver d’un meilleur lieu de pratique», a-t-elle conclu.