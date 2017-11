Évaluations foncières: Gallant blanchi en partie par la vérificatrice générale

La vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick exonère en partie le premier ministre Brian Gallant dans le scandale des évaluations foncières.

Dans son rapport présenté jeudi devant un comité de député, Kim MacPherson affirme qu’une chaîne d’événements a provoqué la mise en oeuvre accélérée du nouveau programme d’évaluations de la valeur des propriétés.

Une présentation de la nouvelle technologie devant le premier ministre et des échanges entre le chef de cabinet de Brian Gallant et le chef de la direction de Service NB font notamment partie de ces événements.

Mme MacPherson a cependant été incapable de déterminer si le premier ministre avait demandé la mise en oeuvre accélérée du programme.

Selon la vérificatrice générale, «les communications internes de Service NB ont laissé entendre que le premier ministre avait demandé le “régime accéléré”».

Toutefois, «les membres de la haute direction et le chef de la direction de l’époque chez Service NB ont tous déclaré qu’ils n’avaient pas parlé directement au premier ministre», avance Mme MacPherson.

«Des communications trompeuses au sein de Service NB ont créé la perception que le premier ministre avait demandé le “régime accéléré”», écrit-elle.

Kim MacPherson blâme plutôt les dirigeants de Service NB, ainsi que son conseil d’administration, pour le fiasco qui s’est soldé par l’envoi aux citoyens de milliers de factures d’impôt foncier gonflées artificiellement.

Elle accuse les dirigeants de n’avoir pas su reconnaître les «risques élevés» de la mise en oeuvre accélérée de la nouvelle technologie et de s’être fiés à des «informations vagues, trompeuses et manquantes».

«La haute direction inattentive et submergée a entraîné un manque de leadership», souligne la vérificatrice générale qui constate également «un environnement de travail toxique» au sein du service des évaluations foncières chez Service NB.