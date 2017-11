DERNIÈRE HEURE: Raymond Théberge sera nommé commissaire aux langues officielles

Le recteur de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, sera bientôt nommé au poste de commissaire aux langues officielles du Canada, selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle.

Une source bien au fait du dossier, qui a accepté de nous parler à condition que l’on protège son identité, nous indique que le gouvernement Trudeau a arrêté son choix sur Raymond Théberge. Sa nomination sera annoncée très bientôt.

Avant d’être officialisée, la nomination devra d’abord être entérinée par les députés et par les sénateurs.

Originaire du Manitoba, Raymond Théberge deviendra le premier commissaire aux langues officielles fédéral issu de l’extérieur du Québec et de l’Ontario.

Motus et bouche cousue dans le camp Joly

Nous avons eu des contacts avec le bureau de la ministre du Patrimoine canadien, jeudi avant-midi. On se fait avare de commentaires de ce côté pour l’instant.

Dans un courriel, l’attaché de presse de la ministre Mélanie Joly se contente de nous dire qu’afin de respecter le processus, «il serait inapproprié de commenter» la nouvelle.

«Toutefois, nous sommes certains que la personne recommandée aura toutes les qualifications requises. Une annonce sera faite en temps et lieu», conclut-il.

Nous avons contacté le bureau de Raymond Théberge afin de lui parler, jeudi avant-midi, avant que la nouvelle n’éclate. Une membre de son équipe nous a indiqué qu’il n’était pas disponible pour nous parler.

Peu après que le lapin soit sorti du sac, le bureau du recteur de l’Université de Moncton nous a rappelé pour nous demander de soumettre notre demande au centre des médias du Bureau du Conseil privé à Ottawa.

Nomination au commissariat, prise deux

Le commissaire précédent, Graham Fraser, a quitté ses fonctions en décembre 201 après dix ans en poste. Après son départ, l’intérim a été assuré par la commissaire adjointe, Ghislaine Saikaley.

Au terme d’un processus de sélection, le gouvernement Trudeau a annoncé en mai 2017 qu’il avait choisi l’ex-politicienne libérale ontarienne Madeleine Meilleur afin de succéder à Graham Fraser.

Le processus de sélection ayant mené à cette décision a été vivement critiquée par les partis d’opposition et par de nombreux intervenants de la société civile francophone.

Après des semaines mouvementées, Madeleine Meilleur a fini par retirer sa candidature, en juin dernier. Le gouvernement fédéral a alors lancé un nouveau processus de sélection.

Raymond Théberge en bref

Raymond Théberge a pris la barre de l’Université de Moncton en juin 2012 pour un mandat de cinq ans. Il a entamé un deuxième mandat de cinq ans en juin 2017.

Avant de devenir recteur et vice-chancelier, il œuvré comme administrateur universitaire et comme haut fonctionnaire au Manitoba et en Ontario pendant de nombreuses années.

Plus de détails à venir.

– Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau