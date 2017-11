Vendredi fou: des heures dans le froid pour des aubaines

Moncton, 24 novembre 2017 - Des clients dévoués ont fait la file chez Best Buy et chez Walmart, sur le boulevard Plaza de Moncton, vendredi matin, afin de s’assurer d’avoir les meilleures aubaines du Vendredi fou. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

La saison de magasinage du temps des Fêtes est lancée. À travers le Nouveau-Brunswick, les commerçants affichent des soldes du Vendredi fou et les consommateurs fouillent les circulaires afin de trouver les meilleures aubaines.

À Moncton, le Vendredi fou commence sur le boulevard Plaza.

Deux commerces, Best Buy et Walmart, ouvrent leurs portes exceptionnellement à 6h afin de lancer le magasinage du temps des Fêtes. Par cette heure, la magie du Vendredi fou est déjà bien installée dans le nord-ouest de Moncton.

Les premiers indices qu’il s’agit d’une journée d’exception apparaissent juste après 4h, quand le plus dévoué des clients s’installe devant l’entrée du Best Buy.

Avec un manteau épais et une chaise pliante, Stu Crawshaw, de Riverview, est bien préparé pour affronter le froid –environ -4 degrés Celsius– et une nuit de sommeil coupée courte.

«C’est froid, mais ça vaut la peine. C’est une des deux journées de l’année où tu peux trouver des rabais un peu mieux que la normale.»

«Je suis ici pour m’acheter une télévision. C’est la première fois que je participe au Black Friday, mais ça fait depuis 2005 que je n’ai pas acheté de télévision», affirme-t-il en montrant fièrement ses pages de notes sur les appareils disponibles chez Best Buy.

Les quarts d’heure suivants sont assez calmes. La file d’attente s’allonge petit à petit. Vers 5h40, elle atteint le coin du bâtiment, près du boulevard Plaza. L’autre bord du chemin, des dizaines de clients se tassent dans l’entrée du Walmart, entre ses deux portes glissantes.

Juste avant 6h, un employé du Best Buy se tourne vers ses collègues rassemblés à l’intérieur du magasin près de l’entrée. «Êtes-vous prêts?» demande-t-il, avant de prendre un pas vers la porte. Il sort et lance «Come on in!» (entrez!). La foule se précipite à l’intérieur.

À peine trois minutes s’écoulent avant que sorte un premier client, un homme dans la quarantaine ayant acheté deux marmites à pression. Il est suivi d’un défilé d’individus portant des consoles de jeu, des appareils ménagers, des écouteurs et des télévisions.

Un temps de l’année très important pour les détaillants

Les six prochaines semaines sont cruciales pour les magasins de détail. Le nom anglophone de Vendredi fou «Black Friday» (Vendredi noir) provient du fait qu’il s’agit souvent de la première journée de l’année où le rendement des commerçants est «dans le noir», après avoir passé plus de 10 mois «dans le rouge».

Inexistante il y a une dizaine d’années, la tradition d’origine américaine est bien ancrée à Moncton. La grande majorité des hôtels dans la ville affichent complet. Les ventes au rabais de Vendredi fou, jumelées à la grande expo de Noël, Turner’s Christmas at the Coliseum, rendront la circulation plus difficile ce week-end.

Les dernières années ont vu l’émergence d’un phénomène complément au Vendredi fou, le Cyber Monday. Ayant lieu le lundi suivant le quatrième vendredi de novembre, il est la manifestation en ligne du Vendredi fou.