Sociofinancement: un puissant outil pour les créateurs néo-brunswickois

Les créateurs du «Tuxy», qu’ils présentent comme la grenouillère (onesie en anglais) la plus confortable au monde; Mario Leblanc, Derek Martin et Marcel LeBlanc (de gauche à droite). Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

Le sociofinancement s’impose de plus en plus dans les milieux entrepreneurial et artistique du Nouveau-Brunswick. Capital de démarrage, publicité, rétroaction des clients; bon nombre de créateurs y trouvent leur compte.

Après des mois de travail, de rencontres, de tests et de préparatifs, Marcel LeBlanc et ses partenaires, Derek Martin et Mario Leblanc, étaient enfin prêts à plonger.

Le 15 novembre en soirée, ces jeunes entrepreneurs derrière le «Tuxy» – qu’ils présentent comme la grenouillère (onesie en anglais) la plus confortable au monde – ont lancé leur campagne de sociofinancement sur la plateforme en ligne Kickstarter.

Vingt-quatre heures plus tard, ils avaient déjà atteint leur objectif de 15 000$. Depuis, ils ont convaincu plus de 300 contributeurs de leur verser plus 42 000$ en échange de «Tuxy» à rabais et de vêtements promotionnels.

«Ça a été plus vite qu’on pensait. Mais ça fait longtemps qu’on met beaucoup de travail», explique Marcel LeBlanc en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Selon lui, cette campagne a permis d’accomplir plusieurs choses. Évidemment, les dizaines de milliers de dollars collectés permettent de réduire le risque financier encouru par les cofondateurs de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout.

«Du côté de la validation, c’était énorme. Pour nous, la grande question était “est-ce que les gens vont être prêts à mettre leur carte de crédit et payer cent quelques dollars pour avoir ce produit-ci après avoir seulement vu une photo et une vidéo?”»

Si l’aventure Kickstarter n’avait pas été concluante et que les consommateurs n’avaient pas été au rendez-vous, ils seraient alors retournés à la table à dessin afin de trouver une nouvelle approche, dit-il.

Le sociofinancement permet aussi d’éviter de perdre le contrôle d’un projet dès son début.

«Si notre première commande nous avait coûté beaucoup plus cher que ce que l’on était prêts à mettre, on aurait dû aller chercher des investisseurs. Et là, les investisseurs obtiennent du contrôle», note Marcel LeBlanc.

Il ne nie pas que l’aide d’investisseurs est nécessaire au démarrage de bon nombre d’entreprises. Mais selon, lui cette approche peut rendre difficile le passage en vitesse supérieure dans certains cas.

Par exemple. si un projet connaît une croissance fulgurante et que les gens qui le pilotent se retrouvent devant des investisseurs majeurs, notamment en participant à l’émission télévisée Dragons’ Den (ou son pendant francophone, Dans l’oeil du dragon), ils ont intérêt à ne pas avoir déjà vendu une bonne partie de leurs parts à de nombreux partenaires.

«Si tu te rends là, la première question qu’ils vont te poser, c’est «tu as combien de partenaires?” Si l’on a des investisseurs, qu’on a ramassé 20 000$ ici et 20 000$ là, que l’on est déjà rendus à 10 partenaires, ils (les investisseurs majeurs) ne seront plus intéressés.»

En effectuant la prévente de leurs «Tuxy» à des consommateurs grâce à leur campagne Kickstarter, Marcel LeBlanc et ses comparses réussissent donc en quelque sorte à garder le beurre et l’argent du beurre.

«C’est autant un coup de marketing qu’un coup de financement»

Il n’y a pas que les toutes nouvelles entreprises qui se tournent vers le sociofinancement. Certains gens d’affaires qui sont déjà sur leur erre d’aller s’en servent aussi pour diversifier leurs activités.

C’est ce qu’a fait Fredéric Laforge, de Moncton, du marché des fermiers mobile Farmers’ Truck. L’automne dernier, il a lancé une campagne sur la plateforme Indiegogo afin de financer le lancement d’un service de vente en ligne avec livraison à domicile.

Le jeu en a valu la chandelle. Son objectif était d’aller chercher 5000$. Il a réussi à collecter 6450$ de la part de 44 donateurs en échange d’abonnements de durées diverses.

Fredéric Laforge trouve cette avenue intéressante pour quelques raisons. «Tu partages ça, la communauté commence à la partager. La force de la communauté internet se met ensemble pour appuyer des projets qui seraient bien souvent boudés par les banques.»

Dans le cas de sa campagne Indiegogo, la somme collectée n’est pas faramineuse. Mais le Farmers’ Truck y a gagné bien plus que de l’argent, dit-il.

«C’est autant un coup de marketing qu’un coup de financement. C’est la même chose avec Dragons’ Den. Tu ne vas pas nécessairement là pour du financement. Tu vas là pour que ton produit soit à la télévision. C’est un peu le même concept.»

La créatrice de la série «Ménage à 3», Gisèle Lagacé, a collecté plus de 400 000$ grâce à trois campagne de sociofinancement. On la voit ici lors d’une convention de bandes dessinées. – Gracieuseté

Des initiatives qui ne se concrétisent pas en claquant des doigts

Récolter des dizaines de milliers de dollars sans devoir céder des parts à des investisseurs; il y là de quoi faire rêver n’importe quel entrepreneur. Mais comme l’expliquent deux créateurs ayant récolté du succès sur Kickstarter, réussir une campagne de sociofinancement ne se fait pas en claquant des doigts.

Gisèle Lagacé est dans une classe à part au Nouveau-Brunswick en matière de sociofinancement. Ces dernières années, cette bédéiste originaire de Pointe-Verte, aujourd’hui établie à Bathurst, a tiré son épingle du jeu et pas à peu près.

Depuis 2014, elle a lancé trois campagnes sur la plateforme Kickstarter afin de mettre à contribution ses lecteurs, entre autres, pour financer sa série «Ménage à 3» et plusieurs produits dérivés. Cela lui a permis d’aller chercher plus de 400 000$.

En entrevue téléphonique, elle explique que ce succès ne lui est pas tombé dessus par hasard. Avant de tenter l’expérience, peu après l’arrivée de cette plateforme en ligne au Canada, son travail était déjà suivi par de nombreuses internautes.

«Je n’ai pas plus de lecteurs que j’avais quand j’ai commencé sur Kickstarter. J’ai eu du succès sur Kickstarter parce que ça marchait déjà bien avant. J’avais déjà des lecteurs. J’en ai peut-être eu un peu d’autres», dit-elle.

Avant 2014, elle finançait simplement la production de ses oeuvres en les offrant en prévente sur son site web. Elle s’est tournée vers Kickstarter pour voir ce que cette avenue – déjà empruntée avant elle par plusieurs autres créateurs de bandes dessinées – pouvait lui apporter.

«C’était pour essayer de trouver un genre de deuxième marché. Je me disais que les gens qui faisaient déjà des précommandes dans le passé allaient continuer à me suivre et allaient m’appuyer sur Kickstarter», dit-elle.

L’expérience a été concluante, même si Gisèle Lagacé n’est pas tout à fait convaincue qu’elle gagne beaucoup plus d’argent qu’avant.

C’est que pour encourager les contributeurs à dépenser davantage, elle leur offre de commander de nouveaux produits dérivés, qu’elle doit ensuite concevoir et faire manufacturer.

«Tu fais plus d’argent, mais il faut que tu l’utilises pour faire quelque chose. Mettons que j’ai fait 25 000$ de plus, il faut que je prenne cet argent-là pour aller faire une figurine. Avant, je n’aurais pas fait ça. Ça vient peut-être presque au même.»

Au moins, de nombreux produits dérivés de toutes sortes, créés grâce à ses campagnes de sociofinancement, sont aujourd’hui en vente sur son magasin en ligne. Cela n’est pas si mal, dit-elle.

Elle peut aussi les traîner avec pour les vendre à ses lecteurs lorsqu’elle participe à des conventions de bandes dessinées, ces fameuses comic cons annuelles qui attirent tant d’adeptes.

Le hic, c’est qu’il faut bien trouver de l’espace pour entreposer toute cette marchandise dans sa maison de Bathurst.

«Là, j’ai une cave remplie de toutes sortes d’affaires qui ont rapport avec ça. Mais au moins, ça descend. Chaque fois que je fais un Kickstarter, les stocks de vieilles affaires descendent un peu plus et de nouvelles choses s’ajoutent», dit-elle avec un brin d’humour.

C’est sans parler de l’envoi des récompenses (BD, produits dérivés et autres) qu’elle offre à ses nombreux contributeurs. Lorsqu’une campagne se termine, elle doit tenir ses promesses et passer pas mal de temps au bureau de poste.

«Je suis là presque tous les jours pour aller poster des choses. Quand tu as 2000 contributeurs et que tu as 2000 récompenses à envoyer, tu ne peux pas tout faire ça en une journée. Des fois, ça peut prendre trois ou quatre mois.»

Gisèle Lagacé compte lancer deux autres campagnes Kickstarter au cours des prochaines années afin de financer les deux derniers tomes de la série «Ménage à 3». Elle n’a donc pas fini d’envoyer des récompenses à ses fidèles contributeurs.

Beaucoup de boulot en amont

Marcel LeBlanc, l’un des créateurs du «Tuxy», explique lui aussi qu’une campagne réussie ne se concrétise pas du jour au lendemain.

«Les gens qui pensent qu’il suffit de lancer une idée et qu’ils vont aller chercher leur financement en 24 heures, ça ne marche pas comme ça», dit-il.

Avant de lancer leur campagne Kickstarter – qui a permis de collecter plus de 40 000$ en moins de deux semaines – lui et ses collègues ont travaillé pendant un an afin développer leur produit, de préparer le terrain et de prévoir une stratégie de mise en marché.

«On a investi dans de l’équipement, on a acheté des caméras. On a fait beaucoup de choses. On s’est loué un studio au centre-ville (de Moncton) pour tourner nos vidéos, pour que ça paraisse un peu plus de haut calibre. Ça fait six mois qu’on sait qu’on fait un Kickstarter et on vient juste de le lancer», dit-il.

Maintenant que la boule a commencé à rouler, Marcel LeBlanc et ses collègues doivent se rouler les manches.

Promotion sur Instagram grâce à des ambassadeurs de marque, publication de réseaux sociaux main tendue aux médias canadiens et de l’étranger. Leur travail ne fait que commencer.