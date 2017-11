Tracadie: «On est rendu au point de se serrer la ceinture et de presser le citron»

Le gel des évaluations foncières a eu moins d’impact sur la municipalité régionale de Tracadie que sur d’autres villes. Mais la municipalité devra tout de même se serrer la ceinture et des coupures sont envisagées dans le prochain budget.

«On est rendu au point de se serrer la ceinture et de presser le citron, d’aller au maximum de ce qu’on peut sauver», a indiqué le maire Denis Losier en conseil municipal lundi soir.

La ville connaîtra une hausse de 7 millions de dollars de son assiette fiscale à la suite du gel décrété par le gouvernement. C’est 13 millions de moins que l’année précédente.

«Comme Tracadie a eu beaucoup de développement dans la dernière année, nous sommes moins touchés que d’autres villes», a toutefois nuancé le maire.

Le gel des évaluations foncières ne touche pas les nouvelles constructions et les rénovations majeures.

Le maire constate également des augmentations au niveau d’Énergie NB, de la Gendarmerie royale du Canada, de la Commission des services régionaux et du salaire des employés.

«Pour les revenus de cette année, on parle d’une hausse de 60 000$ comparativement à l’année dernière. C’est certain que cette année avec le nouveau budget, il va falloir envisager des coupures», a prévenu le maire.

Denis Losier a réitéré son intention de ne pas augmenter les taxes des citoyens.

«Des municipalités vont envisager d’augmenter des taxes, moi je peux vous garantir que je vais travailler à ne pas faire ça, je l’ai promis», a insisté le maire.

Les travaux sur le budget 2018 doivent débuter dans les prochains jours.

Pas de party de Noël cette année

Des coupures ont déjà eu lieu au niveau des employés et de l’argent a été économisé à la suite de l’abolition de commissions, mais le maire veut pousser le bouchon encore plus loin.

«Nous allons regarder si nous pouvons sauver ailleurs. Le party de Noël des employés cette année, il n’y en aura pas», a déclaré Denis Losier.

Les délégations de la municipalité pour les congrès et les événements sont également moins nombreuses.

«Même moi, depuis le mois de septembre, je ne demande plus de comptes de dépense. J’ai été au congrès, on a payé ma chambre. Les repas je les ai payés de ma poche et les dépenses d’essence aussi. Je pense qu’on a un exemple à donner», a lancé le maire.

La volonté de se serrer la ceinture n’a toutefois pas empêché le conseil municipal de voter lundi soir des avantages fiscaux à la nouvelle microbrasserie Les Brasseux d’la côte. L’entreprise bénéficie déjà d’une aide financière pour l’eau et a pu obtenir son terrain au coût d’un dollar.

Le maire a indiqué que la compétition entre les villes pour attirer les entreprises est bien réelle.

De nouvelles orientations à prévoir

Dans la foulée du début des travaux pour le budget 2018, qui devrait être adopté en début d’année prochaine, le maire a annoncé son intention de prioriser des projets et il souhaite se concentrer sur le remplacement des infrastructures vieillissantes.

«Notre système d’eaux et d’égouts datent de 55 ans. Les trottoirs sont vieux, la piscine et l’aréna aussi. Il va falloir trouver des fonds pour donner de meilleurs services aux citoyens», a affirmé Denis Losier.

Le maire souhaite également attirer plus de touristes à longueur d’année pour qu’il y ait davantage d’achalandage dans la municipalité.

«Les terrains du parc commercial et du centre ville vont trouver preneur s»il y a plus d’achalandages», prévoit-il.

États financiers 2017

De son côté, le directeur général Daniel Hachey a indiqué qu’il faut travailler rapidement sur les états financiers 2017, dont la présentation est prévue en avril prochain.

Le directeur général a parlé d’un problème d’encaisse «majeur» à cause de l’absence de respect de certaines normes comptables.

«Il faut remettre l’encaisse pour payer nos fournisseurs, souffler un peu et travailler à financer. Le manque à gagner en ce moment à notre encaisse est un problème de plusieurs millions de dollars qui est là depuis 15 ou 20 mois», a précisé Daniel Hachey.

Il s’est toutefois voulu rassurant en précisant que la ville n’était pas au bord de la faillite.

Un premier rapport financier sera présenté aux conseillers avant le 20 décembre.